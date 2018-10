Mujer inmigrante de El Bronx gana premio “Portero del Año” en edificios de NYC

Tiene 15 años trabajando en el mismo sitio, en el Upper East Side

Sinoun Bun, una inmigrante camboyana que ha trabajado durante 15 años como portera en el edificio 300 East 77th St del Upper East Side, fue reconocida el martes como “Portero del Año” en NYC, una profesión donde las mujeres son minoría.

La madre soltera de cuatro hijos resultó vencedora en la 12da edición de los “Building Service Worker Awards”, organizados por el sindicato 32BJ SEIU y Straus News.

Bun, conocida como “Lisa” en el trabajo, se describió a sí misma como una mujer independiente y trabajadora a la que no le importa ir más allá, y que sabe aprovechar la oportunidades.

“Me encanta mi trabajo”, dijo. “Si un inquilino me pide que haga algo por ellos, agarrando un periódico, mirando a sus hijos, no me importa. Nunca digo no a nada. Trabajo en mi turno, hago mis turnos adicionales, hago turnos durante la noche”, declaró a amNY.

Bun llegó a EEUU como refugiada camboyana en agosto de 1983. “Era muy joven, sólo recuerdo alejarme de casa e ir de un lugar a otro”, recordó.

Después de vivir en Tailandia y Filipinas, su familia finalmente vino a Nueva York y se estableció en El Bronx, condado donde aún vive.

Bun crió sola a sus cuatro hijos, que hoy tienen 17, 22, 25 y 28 años, y a quienes considera su motivación para seguir trabajando.