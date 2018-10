Y si Real Madrid pierde El Clásico ¿qué será de Lopetegui?

El técnico merengue solo esperar seguir "respirando" después del partido frente al Barcelona

¿En caso de no ganar el Clásico será el último partido del Julen Lopetegui en el Real Madrid?

Los merengues suman cuatro partidos sin ganar en la La Liga y hay muchas críticas entorno al equipo, pero el entrenador Julen Lopetegui dice que lo único que espera tras el juego ante el Barcelona es seguir respirando.

“Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un 100 por ciento de energías y las mías están 100 por ciento centradas en ayudar a mi equipo”, dijo en conferencia de prensa.

“Ellos confían en mí y yo confío más en ellos, no tengo ninguna duda. Eso lo que hace es refrendar que estamos trabajando bien y duro, con gansa de dar una alegría a nuestra afición. vamos con la máxima ambición e ilusión, preparados para hacer un buen partido mañana”.

Lopetegui no le da importancia a la ausencia de Lionel Messi, quien está lesionado.

“Vamos a enfocar el partido pensando en nosotros, optimizar nuestras virtudes y potenciarlas al máximo. Y cuando toque, defender bien. Al margen de que esté un jugador o no esté un jugador”, indicó.

Sobre si puede considerar que le ganen al Barcelona, líder de España, dice que no le molestaría que le consideren así.

“Yo acepto todo, lo que podáis decir o no va cambiando. Ningún campo en el que ganemos será una sorpresa. No me molestaría que dijerais que es una sorpresa que hemos ganado en el Camp Nou. Al contrario, estaría feliz”, declaró.

El técnico agregó que cuenta con Marcelo para el importante partido.

“Marcelo tuvo un golpe y está bien, ha entrenado con normalidad. Isco ha salido de un mes de inactividad, no ha jugado ningún partido completo y mañana veremos cuál es la alineación”, manifestó.