Triste final: hombre en silla de ruedas murió arrollado en Nueva York

Un hombre de 63 años en silla de ruedas que cruzaba una calle en Brooklyn (NYC) murió al ser atropellado por el conductor de un vehículo SUV.

La víctima cruzaba New Lots Ave. cerca de Mother Gaston Blvd. en Brownsville cuando fue golpeado por el conductor de un Honda CR-V gris alrededor de las 10:05 p.m. del sábado, dijo la policía de Nueva York.

Los paramédicos lo llevaron al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo, informó Daily News. Su nombre no fue revelado. El conductor de 67 años permaneció en el lugar. No enfrentó cargos inmediatos, mientras la policía continuaba investigando la causa del accidente.

Según una investigación de la Universidad Georgetown, los accidentes tienen 36% más probabilidades de matar a un peatón que usa una silla de ruedas que a un caminante.

Ayer Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas, emitió un comunicado lamentando esta nueva fatalidad: “Estamos devastados al escuchar que una persona que usaba una silla de ruedas murió en un acto de violencia vial evitable“.

“Nuestros líderes tienen el poder de prevenir accidentes y salvar vidas. El alcalde (Eric) Adams no puede quedarse más atrás en los mandatos descritos en el Plan de Calles de la Ciudad de Nueva York para construir espacios sin automóviles para peatones, carriles para bicicletas protegidos y nuevos carriles para autobuses, todas medidas que han demostrado prevenir la violencia vial. También necesitamos que el Ayuntamiento cumpla con su compromiso de iluminar con luz natural al menos 1,000 intersecciones al año. La iluminación natural es especialmente crítica para proteger a nuestros peatones más pequeños y vulnerables, como los niños o los usuarios de sillas de ruedas”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024.

El mes pasado una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC), abandonó la escena subiéndose al Metro y no ha sido detenido. Su hija resultó herida. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.