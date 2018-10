Claudia Galván gana la batalla a Lorenzo Méndez, novio de Chiquis Rivera

View this post on Instagram

En exclusiva la ex esposa del cantante #lorenzomendez y empresaria @claudiagalvanoficial #claudiagalvan logra que un juez fallara en contra de su ex esposo por la manutención de la hija de ambos. Según el abogado de Galvan, Mendez tendrá que pagar la cantidad máxima que ella estaba exigiendo al cantante. Más tendrá que pagar por meses atrasados y la aseguranza médica que la ley del estado de Tejas exige. Y también el abogado confirma que la demanda que la cantante #chiquisoficial #chiquisrivera y Mendez pusieron en contra de Galvan por difamación será llevada a juicio el próximo año 2019.