Nuestra Belleza Latina y Mira Quién Baila… ¿se fusionan?

‘Nuestra Belleza Latina’ está dispuesta a darle batalla feroz a la final de ‘Exatlón’, y con la creatividad que los caracteriza, especialmente en esta temporada con este nuevo formato, fusionarán el reality de los domingos de Univision con el otro favorito del público: ‘¡Mira Quién Baila!’.

¿Cómo? El reto de la semana será de que aquellas concursantes que no están dentro del grupo que tiene inmunidad, deberán bailar, pero no con cualquier caballero, sino con los más codiciados y papacitos de la televisión: el Chef Yisus Díaz de ‘Despierta América’, Danell Leyva el jugador olímpico, y el actor Juan Vidal.

También participará el influencer Marko Music. Y entre los galanes y el cómico, deberán ayudar a que el jurado, compuesto por Giselle Blondet, Denise Bidot, Jomari Goyzo y El Dasa, se enamoré y salve al resto de las niñas. Habrá música urbana, merengue, salsa, y lo que promete ser el pico más alto de la noche: un canción muy romántica y sensual de Carlos Rivera, que Yisus bailará con una de las participantes y ¡hasta con camisa abierta!

El reality, conducido por Alejandra Espinoza y Roberto Hernández, donde ya las participantes sacaron las uñas, y la paz ya no reina en la mansión-universidad, contará con la presencia de David Bisbal, quien abrirá el show, y los actores Alejandro Nones, Michelle Brown y Angelique Boyer. El cierre estará a cargo de Nacho.

“Todos son súper trabajadoras, ellas lo van a hacer lo más lindo que puedas… Cuando yo estaba en el programa (‘Mira Quién Baila), hice tantas buenas amistades, que cuando llegué me recibieron con un amor tan grande. Volver fue algo muy bonito y fuerte”, nos explicó Danell en medio de unos de los ensayos.

Yisus está más feliz que las concursantes de participar de este reto, porque uno de sus sueños es estar entre los próximos famosos que participen de la próxima temporada de ‘Mira Quién Baila’.

“Para mí el baile es un reto y me gusta porque me gustan los retos… Este será un baile romántico, de muchas cargadas. Estoy feliz… Lo más importante en todo esto es que lo disfruten, que seas tú. A veces es difícil cuando tienes que aparentar lo que no eres, y la pasas mal. Lo más importante que lo disfruten y que le pongan muchas ganas…Estar en el próximo ‘Mira Quién Baila’ sería genial, maravilloso, a mí el baile me gusta, que no me salga tan bien es otra cosa, pero todo lo que es aprender me gusta, sería un sueño”, nos dijo el chef más querido de la televisión.

Juan Vidal vino directamente desde México para participar del reto y está listo para mostrar en la pista cómo mueve las caderas al ritmo de un merengue: “Lo que estoy haciendo es divertirme, para mí es un honor que hayan pensado en mí para apoyar a una de las candidatas, porque mi trabajo es hacerla lucir bien, voy a brindar el 100% de lo que hago”, nos explicó.

Esta noche todo está listo para que sea uno de los mejores shows de la temporada a partir de las 8/7 Pm Centro por Univision.