Obama lanza fuerte derechazo a Trump antes de las elecciones

Si bien Barack Obama ha sido cauto y respetuoso a la hora de controvertir al presidente Donald Trump por su caótico gobierno, el exmandatario se fue con toda en contra del magnate a pocos días de las elecciones de medio término.

Obama regresó a la campaña el viernes para hacer campaña y aunque en realidad nunca mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, los discursos en Milwaukee y Detroit representaron los ataques más directos contra la administración del magnate y su partido político.

Si bien los discursos de Obama estaban destinados a instar a la gente a votar por los candidatos demócratas de Michigan y Wisconsin, dejó claro que la elección del 6 de noviembre es más grande que los candidatos individuales.

Former President Obama speaks in Milwaukee: “I’m hoping you think it’s wrong to hear people spend years, months, vilifying people, questioning their patriotism, calling them enemies of the people. And then suddenly you’re concerned about civility. Please.” https://t.co/sFZPTIcoeF pic.twitter.com/qlfXaf7ASb

— CNN (@CNN) October 27, 2018