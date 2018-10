Piden que el Día de Reyes Magos se pueda estacionar gratis en NYC

El Concejo Municipal da la pelea por cambios más justos en reglas de parqueo, con la discusión de una paquete de 14 proyectos de ley

Líderes del Concejo Municipal están promoviendo una reforma a las actuales reglas que rigen el estacionamiento de vehículos en las calles de la Gran Manzana, entre ellas que los conductores paguen tan solo el tiempo exacto que usan los sitios de ‘parqueo’, y si se paga de más, esos centavos o dólares extra sean transferibles a otros usuarios. Además, se busca que el Día de los Reyes Magos y la celebración lunar de la comunidad asiática, se levanten las normas de estacionamiento, como ocurre ya con otras celebraciones.

Un paquete de 14 iniciativas, que según el concejal Ydanis Rodríguez pretende que haya mayor transparencia y reglas más justas de parqueo que beneficien a los usuarios, fue discutido este lunes en el seno del Comité de Transporte del Concejo Municipal, donde el presidente de esa comisión defendió los cambios sugeridos.

“Lo que queremos es que la Ciudad modernice todo lo que tiene que ver con parqueos, no solo para que ese sistema sea más eficiente y que las cosas sean más justas para todos, pues actualmente vemos que muchas personas que usan los medidores pagan minutos que no van a usar y sabemos que con la tecnología se pueden actualizar para que si alguien necesita usar 50 minutos solo pague 50 minutos y no una hora”, comentó Rodríguez.

El concejal agregó que la intención es seguir “organizando recaudos más transparentes, pues eso es lo correcto y que de los $1,000 millones que cada año recolecta la Ciudad por multas y parqueos no se haga a costa de la espalda de gente trabajadora que se ve afectada por leyes y programas que deben actualizarse”.

Reconocimiento para los hispanos

El concejal Rubén Díaz defendió especialmente la iniciativa propuesta por su colega Rafael Salamanca para el Día de los Reyes Magos,y dijo que aprobarla es una manera de reconocer una fiesta importante en la comunidad hispana.

“Esa es una celebración de nosotros los latinos y los cristianos y eso lo celebramos con mucha seriedad en El Bronx, así como otra gente aquí celebra otras fechas y levantan el parqueo, por eso es justo que nos den el mismo trato, aunque se esté oponiendo la oficina del Alcalde, a través de la oficina de Sanidad”, dijo Díaz.

El vicecomisionado de Operaciones de tránsito del Departamento de Transporte de la Ciudad, Joshua Benson, manifestó oposción a esta propuesta.

“Sobre la inclusión de nuevos días festivos a las regulaciones, el Departamento de Sanidad ha testificado sobre propuestas similares y se siguen oponiendo”, aseguró el funcionario, quien destacó que por asuntos de labores de limpieza, la Ciudad defiende su postura.

Asimismo, el funcionario destacó que gracias a las actualizaciones que han realizado al sistema de parquímetros, estimado en unos 85,000 en toda la ciudad, hay un buen funcionamiento y se presta un servicio justo.

“Sé que a veces puede ser frustrante pagar de más por el estacionamiento, pero quiero informar que uno d elos logros de parkNYC (la aplicación para pagar estacionamiento) es la posibilidad de extender los tiempos desde el celular y permite a los usuarios pagar solamente por el tiempo mínimo que necesiten y agregar tiempo de modo remoto”, concluyó.