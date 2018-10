Marjorie de Sousa reacciona a sentencia final contra Julián Gil

20% de las ganancias del actor serán para su hijo Matías

Marjorie de Sousa he emitido un comunicado después de que se diera a conocer la sentencia final en el caso legal contra Julián Gil. La actriz de telenovelas como “Al otro lado del muro” y “Un poquito tuyo” emitió un comunicado para resaltar varios puntos sobre el dictamen del juez.

“El día de hoy hemos sido notificados de la sentencia definitiva en el caso en el cual hemos luchado por el bienestar de mi hijo, hemos recibido la confirmación de que en el caso de la pension alimenticia fue confirmada en el 20% sobre los ingresos del Sr. Julian Gil a favor de mi hijo menor Matias, esto confirma lo que desde un inicio la autoridad consideró como lo justo para que se puedan cubrir todas las necesidades de mi hijo y todo lo que conlleva su entorno, así mismo cabe mencionar que en este periodo de tiempo la contraparte luchó porque se bajara dicha pension a un 4% de los ingresos, sin embargo como ha queda establecido la autoridad después de una valoración a consciencia y tomando todo lo aportado por ambas partes en el juicio, consideró que lo justo para mi hijo era recibir 20% de las percepciones declaradas por su padre”, dice el comunicado.

Marjorie resalta que el regimen de visitas que quedó estipulado fue el mismo que se le había ofrecido a Gil desde un inicio.

“En cuanto hace a la CUSTODIA les quiero comentar que se ha confirmado de igual forma que esta continue siendo de su servidora de forma permanente como lo ha venido siendo desde que inició este penoso proceso.

Por lo que hace al REGIMEN DE VISITAS y tomando en cuenta el ofrecimiento que hiciera en reiteradas ocasiones al padre de mi hijo y atendiendo a lo indicado por el pediatra, su señoría consideró que estas deberán de llevarse a cabo el primer domingo de cada mes fuera del centro de convivencia de las 11:00 horas a las 17:00 horas y acompañado y supervisado de las personas que habitualmente lo asisten haciendo la entrega recepción de mi menor hijo en el Centro de Convivencia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico ubicado en Plaza Juarez, el razonamiento del juez siempre ha sido anteponer el interés superior del menor. Es de resaltar que finalmente este regimen es el mismo que se le ofreció al padre de mi hijo desde el día 1 que inicio este penoso episodio de nuestras vidas“, continuó.

Por lo que hace a la Suplencia del consentimiento paterno para la obtención del pasaporte les comento que debido a la dilación de sus señoría de casi un año en emitir la resolución en este asunto, el contrato que sirvió como base para que el pasaporte fuera otorgado FENECIO en el transcurso de proceso que nos ocupó y no como mi contraparte intento hacer creer al público y a los medios de comunicación como una victoria en su estrategia legal, la cual cabe mencionar es en el menos cabo de mi menor hijo ya que al no tener ese pasaporte me encuentro coartada en la posibilidad de llevar a cabo proyectos los cuales son mi fuente de ingresos y por ende estos siempre son y serán para que mi hijo viva en condiciones optimas independientemente de la pensión a la que su padre fue condenado, es importante hacer notar que el que yo tenga proyectos fuera o dentro de México esto no significa que deje de cumplir como hasta hoy con las obligaciones que tengo con mi hijo y con las que las autoridades dicten como lo es presentarme cada sábado a que mi hijo conviva con su padre aunque este no lo haga, como todos ustedes saben y les consta y ha quedado de manifiesto ante el lente de sus cámaras cada fin de semana.

Agradezco sinceramente a todos los que se han preocupado por Matias durante todo este proceso, muy en especial a los medios de comunicación que como dije en lineas anteriores nos han acompañado cada fin de semana al centro de convivencia y que han sido testigos de como mi Mati ha crecido como el niño feliz que es.