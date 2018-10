Multimillonario Gianluca Vacchi ya tiene novia nueva, y parece que lo tiene embrujado

View this post on Instagram

She is the loudest voice inside my head. She gives me serenity and clarity. She gives me darkness and confusion. She is the one that lifts me up and drags me down. I have to check on her every now and then to know that she is okay. I have to take care of her and love her because I’m the one that can hurt her the most. How I treat her shows how I treat everyone else❤️| Ella es la voz más fuerte en mi cabeza. Me da serenidad y claridad. Me da oscuridad y confusión. Ella es la que me levanta y la que me tumba. Tengo que chequearla de vez en cuando para saber si está bien. Tengo que cuidarla y amarla pq yo soy la que más la puede herir. Como la trato a ella muestra como trato a los demás🌹#writtenbysharon 📸: @eduardovongarcia 💗 💄: @khadinebeauty 💕