Urgen tener plan B con cuentas bancarias ante emergencias migratorias

Expertos aconsejan a los inmigrantes tener ahorros mancomunados para que se pueda hacer uso del dinero ante eventuales arrestos de ‘La Migra’ o deportaciones

En enero del 2000 el mexicano Miguel R llegó a Nueva York, procedente del estado de Guerrero, y luego de conseguir su primer trabajo como lavaplatos, se puso una meta clara: “ahorrar la mayor cantidad de dinero” para regresar lo más pronto posible a su tierra, y allí levantar un ranchito, comprar una troca y montar un negocio. Pero los planes cambiaron.

Tras conocer al amor de su vida, el mexicano se casó, tuvo dos hijos, y siguió trabajando seis días a la semana, por turnos de 12 horas, con la idea de juntar dinero para dar la inicial de una casita para su familia. Sin embargo, cuando el sol parecía brillar más, en el 2015, todo se trastocó, y su vida quedó “patas arriba”.

“Estaba feliz de saber que ya tenía en el banco casi $40,000, pero de un día para otro, me agarró ‘La Migra’, y me encerraron varios meses. Me deportaron y lo peor es que, teniendo dinero, no había manera de poder usarlo ni para que mi familia comiera y pagara la renta. La vimos bien negra y nos tocó parir chayotes”, comentó el inmigrante de 47 años, confesando que le tomó muchas diligencias, gestiones burocráticas y tiempo para recuperar su dinero.

“Yo había abierto la cuenta solo a mi nombre y no me acordaba ni del número, ni de la tarjeta ni de la clave, y en el arresto boté todos mis papeles, así que fue toda una ‘frieguita’ lograr que después me mandaran otra tarjeta. Pero ya entonces estábamos bien endeudados, con el agua al cuello y mucho estrés que hubiéramos podido evitar”, agregó el trabajador, quien hoy vive en una zona recóndita de Guerrero.

Curarse en salud

Y para que menos inmigrantes sin papeles tengan que enfrentar dolores de cabeza similares ante situaciones migratorias inesperadas, especialmente bajo el actual clima político creado por la retórica antiinmigrantede la Administración Trump, los expertos en manejo de finanzas recomiendan curarse en salud. Aconsejan tener un plan B con las cuentas bancarias, que evite apuros ante eventuales detenciones de ‘La Migra’ o deportaciones.

Así lo advierte la mexicana Nilbia Coyote, coordinadora de programas educativos de la fundación sin fines de lucro Qualitas of Life, que educa financieramente a la comunidad inmigrante y que en los 10 años que tiene ha ayudado a más de 21,000 personas.

“Desde las elecciones estamos mostrando que es importante que la gente se prepare para eventuales emergencias migratorias, pues de por sí las detenciones o las deportaciones ya son una tragedia, y la idea es que no la pasemos tan mal si algo así ocurre. Si hay un plan hecho, nos puede ir mejor”, comentó la educadora, mencionando las cuentas de banco mancomunadas como una buena opción para estar más tranquilos.

“Ahora que sabemos que las detenciones han subido 41% y que se mantienen las deportaciones, aunque sea un tema del que no queramos hablar, si sabes que eres susceptible a ser detenido, hay que hacer trámites bancarios necesarios que garanticen que se puede acceder al dinero si algo pasa. Y la bondad de la cuenta mancomunada es que existe más de un titular, y así yo sea detenida, mi pareja, un hijo o un amigo de extrema confianza, puede tener acceso a esos fondos”, manifestó Coyote.

Destrucción emocional y financiera

La experta mencionó que su organización conoce de varios casos en los que han visto a familias destruidas emocional y financieramente por no haber adoptado medidas a tiempo.

“Sabemos de un padre fue detenido por ‘La Migra‘ y le tomó bastante tiempo que su esposa pudiera rastrear las cuentas y los datos para usar el dinero y no pudieron acceder a ellas porque estaba detenido y para poder pagar la fianza tuvieron que pedir dinero a hermanos y primos. Y a veces es peor, porque deben pedir prestado a empresas depredadoras con intereses muy altos”, recordó la mexicana. “Es común que la gente la pase muy mal en esos casos, donde tienen que pensar no solo en pagar fianzas migratorias, sino pagar abogados o gastos básicos de la familia, porque las cuentas siguen y hay que comprar comida y pagar renta”.

Y para aquellos que piensan que con las constantes amenazas de “cero tolerancia” de la Administración Trump hacia la inmigración indocumentada, es preferible tener el dinero debajo del colchón que en una cuenta bancaria, la experta advierte que urge acabar con algunos mitos.

“Muchos piensan que es mejor traer cash que estar bancarizados, que si los detienen o son deportados, van a perder su dinero y que en este momento de estrés lo que hay que hacer es sacar todo el dinero de las cuentas y tenerlo en la casa. Eso es totalmente falso y queremos recalcar que la gente tiene derechos”, dijo la representante de Qualitas.

La experta agregó: “Seas o no indocumentado, tu dinero es tu dinero. Así te deporten de la forma más agresiva, que ya está pasando, eso no cambia. Nuestro consejo número uno es que la gente tenga una cuenta de banco o en una unión de crédito, y así incluso, si se tienen que ir a fuerza, pueden hacer uso de su dinero desde el exterior, también”.

Mica Reina, coordinadora educativa de Qualitas, explicó que otra herramienta útil para proteger la liquidez, en caso de eventualidades, es tramitar tarjetas de banco entregadas a usuarios autorizados por el titular de la cuenta.

“Esto también puede evitar dolores de cabeza, y además aquí el dueño de la cuenta puede incluso poner un límite mensual de retiro y cancelarla en el momento en que desee. Hemos visto padres que temen ser deportados y quieren compartir sus cuentas con sus hijos para que ellos puedan usarlas, por si algo pasa”, advirtió la argentina, quien afirma que como parte del plan de emergencia financiero, que se recomienda tener, hay detalles básicos que deben mantenerse presentes, por si una eventualidad sucede.

“Siempre hay que conocer de memoria los datos asociados a nuestras cuentas, recordar la dirección que dimos cuando la abrimos, los nombres exactos que entregamos, las últimas transacciones, para que así, si una persona llega a ser deportada, desde su país pueda hablar a su institución financiera, dar esos datos y hacer que le envíen una tarjeta de banco”, aconsejaó Mica.

Una prioridad para inmigrantes

Los expertos recalcan que actualmente la educación financiera y los asuntos bancarios deben ser una prioridad tan grande como los servicios legales y los asuntos de empleo, y destacan que el punto positivo que ha dejado el clima federal, es que más inmigrantes están tomando medidas para protegerse.

“Pasando la elección, la prioridad era tranquilizar a la gente y crear redes de apoyo, pero en este 2018 hemos visto que la gente pasó del miedo a organizarse un poquito más, gracias en gran parte al trabajo de las organizaciones que entienden que no hay mejor forma de defenderse que estar preparado e informado”, dijo Coyote, insistiendo en que no es buena idea tampoco cargar el dinero de bolsillo.

“Los inmigrantes latinos mayormente (…vienen motivados por) son económicos, vienen para ganar más dinero y ahí viene la relevancia para que busquen protecciones, pues hemos visto gente que carga 10 mil o 20 mil dólares en efectivo poniéndose en riesgo de ser asaltados en vez de llevar su dinero al banco”, dijo la educadora. “No olvidemos que a los mexicanos les solían decir las MTA móviles, porque sabían que después de la paga traían dinero en efectivo y eran susceptibles de robos”.

Daniel Dromm, presidente del Comité de Finanzas del Concejo Municipal, hizo un llamado a los inmigrantes indocumentados a que siempre tengan un plan de acción para sus familiares, que no deje por fuera el aspecto bancario.

“Si no tienes papeles debes tener un plan, pues desafortunadamente en estos días las cosas están más difíciles y hay que estar preparado para que las familias sufran un impacto menor, por lo que es vital que la gente tenga cuentas mancomunadas, porque en caso de que algo terrible pasara, como un intento de deportación o una detención, van a garantizar que sus familias tengan acceso al dinero”, dijo el líder político de Queens.

La concejal Carlina Rivera, del Comité de Desarrollo Económico, también del Concejo, mencionó que es necesario que dentro de los planes educativos a los inmigrantes, se aumente la parte financiera.

“Es responsabilidad del Concejo Municipal proteger a todos los inmigrantes y pudiéramos promover una campaña para proveerles mayor educación, no solo sobre las leyes de inmigración, o sobre las agencias y sus derechos, sino también sobre los bancos y las herramientas de protección que tienen, especialmente bajo el actual clima políticos”, destacó la concejal.

¿Qué son cuentas mancomunadas?

Son cuentas conjuntas en las que hay dos o más titulares y cualquiera pueden acceder a los fondos con plena libertad.

Recuerde que en Nueva York muchos bancos y corporaciones aceptan documentos como la matricula consular, el IDNYC y el pasaporte para abrir cuentas bancarias y los documentos de estatus migratorio no son requisito. Pero cabe anotar que cada banco tiene sus propios requerimientos.

Dónde obtener más info