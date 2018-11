Puerto Rico y Colombia se unen en el Borimix

Disfruta durante todo este mes de la agenda del festival anual del folclor puertorriqueño que este año tiene al país suramericano como invitado especial

La cita anual Borimix: Puerto Rico Fest regresa para celebrar por todo lo alto, con poesía, cine, danza, teatro y conferencias, el folclor de la Isla del Encanto, que este año se mezcla con el arte colombiano.

Borimix, que arriba a su edición número 13, comenzará mañana viernes 2 de noviembre y se prolongará hasta el viernes 30 de este mismo mes. El director y productor del festival, Manuel Morán, adelanta que será un mes repleto de actividades para toda la familia que fundirá el arte de Colombia y de Puerto Rico en su oferta cultural.

“Estamos muy entusiasmados de tener a Colombia como país invitado de honor en nuestro festival. Esta ha sido una gratificante colaboración que esperamos que el público disfrute de principio a fin. Tenemos una extensa lista de eventos que recogen las más variadas manifestaciones del arte”, dijo.

Morán, fundador y director artístico del Teatro SEA, institución anfitriona de Borimix, adelanta que las festividades iniciarán con una gala en la que se reconocerán los aportes de personalidades colombianas y puertorriqueñas y en la que también se realizará la apertura de la muestra de arte visual ‘Dislexia geográfica’.

“Dos de los atractivos de la agenda de Borimix 2018 es la presentación de la primera edición de Latitudes Dance Festival y la puesta en escena de ‘My magical chivita’, una pieza hermosa en torno al típico y colorido autobús colombiano, que el público no se puede perder. La obra incluye canciones, danza y música y estará en cartel cuatro sábados en el Teatro Sea, la primera función será el sábado 10 de noviembre”, agrega.

De igual manera, Morán encabezará la proyección especial ‘Títeres en el caribe hispano’ la tercera parte de un documental dirigido por el propio Morán que recoge la historia de los títeres en Puerto Rico y que deja a la luz el trabajo de importantes creativos de este arte en la referida isla.

“Esta es una serie que registra la labor de titiriteros de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En esta oportunidad, veremos la parte dedicada a Puerto Rico. Es una producción hecha con mucha dedicación y con la intención de reconocer la labor de estos artistas”, indica sobre el filme que se estrenó en el 2016 que fue selección oficial del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y que resultó ganador de dos Premios ACE.

El Festival de Danza Latitudes

El bailarín y coreógrafo de origen colombiano, Daniel Fetecua, fundador y director de Latitudes Dance Festival, cuenta que el encuentro de danza, que debutará dentro de la agenda de Borimix: Puerto Rico Fest, explica que el festival nació por la necesidad de crear un espacio en donde proyectar la labor de bailarines y coreógrafos latinoamericanos en la ciudad.

“Es de gran satisfacción poder construir esta plataforma, de la mano de Borimix, que servirá para proyectar en la escena neoyorkina el excelente trabajo que realizan artistas de la danza que están precisamente en otras latitudes, en otros espacios”, agrega Fetecua.

Latitudes, que se desarrollará desde el lunes 5 y hasta el jueves 8 de noviembre, en el Flamboyant Theater del Clemente Soto Vélez Cultural & Educational Center, contará con la participación de los coreógrafos, Olga Barrios, Norma Araiza, Rosalie Jones, de DayStar Dance Company, Rodney Rivera, Frances Ortiz, de Thomas/Ortiz Dance y Alejandro Ulloa.

“Latitudes muestra su mejor carta de presentación con estos artistas. Debo resaltar también el Teatro El Grupo, que viene de Medellín, Colombia, con la pieza ‘Alicia en el País de las Maravillas’. Este es un colectivo multidisciplinario de jóvenes artistas con Síndrome de Down que no se pueden perder. Son maravillosos. Me marcaron de manera muy positiva desde el primer momento en que los vi en escena”, concluye.

Daniel Fetecua, participará además en el festival como bailarín, en las obras ‘WOLF: A Transformation’ de Rosalie Jones y ‘Chaconne’ de José Limón, como coreógrafo con la producción ‘Memory Bites’, junto a D-Moves Dance Project.

En detalle:

Qué: Borimix: Puerto Rico Fest

Cuándo: Desde el viernes 2 al viernes 30 de noviembre.

Dónde: Teatro SEA & The Clemente, 107 Suffolk St.

Información: http://www.teatrosea.org