Clinton Kelly nos sigue diciendo cómo vestir

El famoso experto en moda comparte algunos de sus consejos para esta temporada

Durante 10 años Clinton Kelly se dedicó a enseñarle a muchas personas cómo verstirse, al ser el coanimador del popular programa de TLC “What Not to Wear, por lo que es normal que constantemente todos quieran hacerle una consulta de moda al famoso experto en estilo.

Y nosotros no somos la excepción, por lo que aprovechamos la colaboración de Clinton con las tiendas Marshalls para que nos contestara algunas preguntas básicas que ayudarán a nuestro lectores a lucir a la moda durante la temporada de fiestas que se avecina.

¿Cuáles son los estilos y los colores que debemos tener para este otoño y las fiestas de fin de año?

Vuelve el estampado animal y es una de mis tendencias favoritas de la temporada de otoño. Si no te quieres arriesgar mucho, elige un cinturón ancho, unos botines o un buen bolso de lujo con este estampado. Si te sientes audaz, combínalo con tonos brillantes o mezcla con otro estampado, como rayas, para un estilo digno de pasarela.

Otro de los tonos más populares para el otoño es el amarillo mostaza, y me encanta porque puedes usarlo como un toque de color en tus zapatos o el bolso, o llevar tu look completo al siguiente nivel con un blazer o abrigo elegante en el brillante color.

Para las fiestas, me encantan los metálicos. Y agregar lentejuelas siempre es divertido para un cóctel.

Me encanta comprar en Marshalls porque puedo encontrar marcas de calidad y una nueva mezcla de estilos y tendencias; Además, con precios increíbles, es divertido experimentar con los últimos colores de la temporada.

¿Qué estilo debemos dejar descansar?

En cuanto a estilos, puedes usar lo que quieras siempre que sea apropiado para tu edad, tipo de cuerpo y ocasión. En lo que respecta al color, debes evitar los colores pastel, ya que son más primaverales que festivos. Además, vístete elegante. ¡Es la época más maravillosa del año!

¿Cuáles son los errores más comunes cuando intentamos lucir a la moda?

Tratar de llevar demasiadas tendencias a la vez. No todos las prendas que vistas tienen que ser las más interesantes del mundo. Las piezas clásicas tienen un gran valor porque ayudan a llamar la atención sobre las piezas más llamativas. Además, también muestran que no eres del tipo que tiene que esforzarse demasiado para impresionar a la gente.

También es importante saber que cada tendencia puede no ser apropiada para cada situación. Tu jean desgastado puede ser genial para el fin de semana, o incluso para salir a una cena informal, rero sería inapropiado en la fiesta de la oficina o durante una reunión con un cliente.

¿Consejos básicos para lucir con estilo sin gastar mucho?

Marshalls siempre es mi primera parada. Tienen las marcas que a mí (y a mis clientes) les encantan con piezas de tendencias y hallazgos sorprendentes, todo a precios increíbles. Por ejemplo, esta temporada he estado buscando divertidas chaquetas de motociclista de cuero, y aquí las encontré. También me encantan los rojos, los metálicos y el negro típico, pero con adornos divertidos como remaches y bordados, y no importa lo que esté buscando, siempre encuentro piezas con estilo a precios excelentes.

¿Cuál es tu consejo básico?

Color, textura, patrón y brillo son los componentes que hacen que un atuendo sea interesante. Intenta agregar al menos dos a cada atuendo para no pasar desapercibida, y asegúrate de que la ropa te quede bien. Si no vistes a tu medida no tendrás un buen estilo.

Los metálicos, el mostaza y los estampados de animales son las principales tendencias de esta temporada, de acuerdo a Kelly. Todos estos diseños se pueden encontrar en Marshalls./Cortesía