Julián Gil alega injusticia en la pensión que le fijó el juez

El juez Justino Aranda García determinó que el artista deberá pagar un 20 por ciento de sus ingresos en manutención

La controversia no ha terminado.

Los dimes y diretes por la custodia y la manutención de Matías Gregorio, hijo del actor argentino Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa, parecieron haber llegado a un capítulo final el pasado martes luego de que a poco más de un año del pleito legal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México anunciara su fallo al respecto.

Como parte de la resolución, el juez Justino Aranda García fijó que el artista deberá pagar un 20 por ciento de sus ingresos en manutención (el actor solicitaba pagar un 4).

Anoche, Gil se expresó en las redes sociales inconforme con esta decisión.

“DIAS ANTES QUE DICTARÁ SENTENCIA EL MISMO JUEZ JUSTINO ARANDA GARCÍA QUE LLEVA MI CASO Y QUE ME CONDENA A PAGAR APROXIMADAMENTE $140.000 MIL PESOS MEXICANOS ($7000 DÓLARES) MENSUALES EXPUSO DE SU PROPIA BOCA EN UNA CONFERENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS LO SIGUIENTE: “QUE LA GRAN MAYORÍA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS QUE SE OTORGAN EN LOS TRIBUNALES NO REBASAN LOS $5000 O $6000 PESOS “, ENTONCES QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE LA CONTRADICCIÓN Y LA INJUSTICIA EN MI CASO….”, escribió junto a un vídeo que muestra al juez compartiendo las expresiones.

El actor no se ha expresado en torno a una apelación sobre el fallo.

Como parte de lo que se determinó, De Sousa tiene la guarda y custodia definitiva del pequeño, que nació en enero de 2017. El actor podrá compartir con el menor el primer domingo de cada mes de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el lugar que él escoja.