Suspenden maestros de primaria por disfraces de “mexicanos” y del muro de Trump

"Este tipo de comportamiento no tiene lugar en la educación"

La ignorancia y el racismo vuelven a combinarse en una escuela de Estados Unidos.

Un grupo de maestros de Idaho fue suspendido por discriminar a hispanos durante las celebraciones de Halloween.

El hecho ocurrió en la escuela primaria Middleton Heights, a 30 millas de Boise. Un grupo de maestros se vistió como ponchos, sombreros y maracas, que se entiende como una caricatura de una minoría, mientras que otro lo hizo del muro fronterizo que propone el presidente Donald Trump, con la inscripción “Make America Great Again”.

El Distrito Escolar suspendió a los maestros pese a que inicialmente dijo que no se trataba de una acción maliciosa.

“Este tipo de comportamiento no tiene lugar en la educación y no es tolerado por el Distrito”, dijo Josh Middleton, superintendente. “Este es un incidente desafortunado de muy mal juicio. Sin embargo, no representa al Distrito Escolar de Middleton o a nuestros maestros en general”.

Un 13 por ciento de los estudiantes en Middleton es de ascendencia hispana.