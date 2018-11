Chicharito podría dejar de jugar para la selección mexicana

O al menos con eso nos anda queriendo 'asustar' el delantero del West Ham...

En entrevista para la cadena Univision, el delantero mexicano Javier Hernández hizo declaraciones delicadas al exfutbolista Marc Crosas -de quien se dijo es la nueva pareja de su exnovia Lucía Villalón– en torno a sus ‘objetivos logrados’ y a su presencia en la selección mexicana de fútbol.

El mediático ‘Chicharito‘ dijo que en distintas etapas de su carrera ha pensado en no jugar con el ‘Tri‘ “Sí, claro que sí. En todas las etapas han [sic] habido pensamientos de no ir a la selección. Se los expreso y que la gente me juzgue como me quiera juzgar”.

El nivel de juego del jalisciense ha dejado mucho qué desear en este 2018, y en lo que va del segundo mandato emergente de Ricardo Ferretti al frente de los verdes no ha sido requerido, por lo que un nuevo ‘desdén‘ podría desencadenar las veladas amenazas del futbolista que milita en el West Ham de la Premier League.

De cualquier forma, el célebre Chicharito divide opiniones y mientras muchos son los que a raíz de estas declaraciones le piden que no se le ocurra irse, hay otros, muchos también, que sin importar su liderato como goleador verde de todos los tiempos le deseamos que no se preocupe, que le vaya bien y que tenga buena salud si decide no hacernos más el favor de vestir la camiseta tricolor.

No Javier, el Día de Muertos ya pasó… ¡Ah, y no eres Messi! y si a él le funcionó un amague similar es porque su calidad, su historia y su peso como figura lo respaldan. Tus asesores una vez más se equivocaron.