El mexicano Rafa Márquez llegó a la depresión durante su pesadilla con el U.S. Treasury

El segundo 'Cinco copas' mexicano dijo del asunto que es "El partido más difícil de su vida"

GUADALAJARA, México – Es el partido más difícil de mi vida, así calificó Rafael Márquez, ahora presidente deportivo del Atlas la supuesta vinculación con una red de lavado de dinero que le hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A un año con dos meses, Márquez reveló cómo ha vivido este proceso, al grado de que al principio de la noticia, no quería en ocasiones ni salir de su cama.

“Fue un poco de todo, porque no sabías de qué se trataba al inicio, era algo nuevo, no estaba muy bien informado hasta que después con los expertos empecé a entenderlo y bueno, pues poco a poco lo fui superando porque fueron semanas de no querer salir de tu cama, de dormir todo el día y no saber nada de lo que estaba pasando.

“Al final, son situaciones en las que hay que sacar un poco de oportunidad, porque en esos momentos sabes realmente con quién cuentas y con quién no, no esperabas a nadie que te tocara la puerta y ‘mira, aquí estoy para lo que necesites’ y cuando pensabas que el que estaba más cercano a ti te iba a apoyar, ni un mensaje de texto, desaparecieron, por ese lado me di cuenta de la gente que está conmigo”, contó Márquez en una entrevista para Telemundo.

El miércoles 9 de agosto del 2017, el comunicado cimbró no sólo a Márquez, sino al futbol mexicano, pero de manera paulatina el hoy directivo rojinegro se ha ido imponiendo en el tema jurídico, ya que en México algunas de sus cuentas ya fueron descongeladas, incluso jugó su quinto Mundial en Rusia 2018.

“Fue una pesadilla, fue algo que no lo podía creer”, recordó Márquez. “Fue algo extraño porque ya había indicios, uno o dos días antes, había algo raro, pero no sabía qué era lo que estaba pasando y ese día antes de que saliera la noticia ya estaba ante autoridades que me estaban informando de la situación.

“En ese momento decía: ‘¿de qué va?, ¿qué es lo que está pasando? o no entiende exactamente el por qué de las cosas’ y pues poco a poco te ibas dando cuenta de la magnitud que tenía ese señalamiento, y bueno… como siempre he intentado tener calma en esas partes de las crisis, pensar bien las cosas y afrontarlas, como en su momento sucedió, tres, cuatro horas después de la noticia tuve que salir a dar la cara y tratar de defender toda mi integridad”, añadió.

El Departamento del Tesoro aún no lo saca de su lista, pero sus abogados penalistas José Luis Nassar y José Luis Nassar Peters siguen proporcionando información a la dependencia estadounidense.

“Así lo expresé y así ha sido, creo que hasta ese momento sigo luchando por eso, para que aclare lo más posible, obviamente la noticia genera mucho más importancia que quizá las positivas, espero que el día de mañana pueda salir lo menos dañado posible, porque dañado ya estoy, pero hay que intentar que sea lo menos posible”, afirmó Márquez en la charla con Telemundo.