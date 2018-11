Admisión a la universidad: la clave es dejarse guiar

El rol de los padres es clave para que los alumnos de escuela secundaria no lleguen desorientados y en desventaja al college, aseguran los orientadores del proceso de admisión

Con dudas, inseguridades y falta de información. Así están muchos jóvenes graduados de high school cuando llegan a las oficinas de admisiones de los colegios y universidades; pero no todo está perdido dicen los orientadores: la clave es atender los consejos que reciben para seguir el camino que conduce al éxito.

“Yo veo que lo que sucede es que los muchachos y muchachas están desorientados en high school, hay pocos orientadores para la cantidad de estudiantes”, asegura Carlomagno Ontaneda, coordinador de admisiones del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de Passaic County Community College (PCCC).

Además, muchos padres de familia se enfocan tanto en sus trabajos y en la sobrevivencia diaria que no logran involucrarse en el proceso educativo de sus hijos, desconocen qué clases han tomado, cuáles deberían tomar para ganar más créditos y, lo peor de todo, cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos.

“Se gradúan de high school y se dan cuenta que no son competitivos, eso los pone en tremenda desventaja”, añadió Ontaneda. Pero no todo está perdido y, como dice el dicho, para qué llorar sobre la leche derramada. “La clave para el éxito y lo más importante es que se dejen guiar”, apuntó.

Así como otros colegios comunitarios, el PCCC convoca a los nuevos estudiantes para cursos de after school de matemáticas y pre-admisión en el verano.

Ontaneda tiene una larga trayectoria en el campo de la orientación para las nuevas admisiones. En 1989 comenzó a trabajar en el New Jersey Institute of Technologies; de 2014 a 2016 trabajó en Essex County College y desde entonces se concentra en orientar a los jóvenes que están interesados en el campo STEM dentro de PCCC. Uno de sus logros es elevar el ingreso de jóvenes latinos (78%) y que de ellos el 46% son mujeres.

“El gran porcentaje que tenemos de mujeres es gracias a la relación que tengo con los padres, hacemos todo para guiarlas, empoderarlas y hacerlas creyentes de ellas mismas, involucrando a sus padres”, destacó.

Darse la oportunidad con las becas

Otro de los obstáculos para los jóvenes que son primera generación en ir a la universidad es que temen aplicar a las becas porque deben escribir ensayos, aunque también está el peso del temor a la deuda financiera.

“Tenemos que vencer la desinformación, la percepción de que no están preparados para ingresar y terminar”, indicó al respecto Richard Álvarez, vicepresidente de inscripciones y retención de estudiantes de Queens College.

Álvarez afirmó que la institución organiza talleres con varias organizaciones comunitarias, la Hispanic Federation y los varios consulados como el de México y Ecuador para vencer la barrera de la desinformación.

Recordó que a nivel federal existen de forma inmediata dos programas a los que se pueden aplicar: Pell Grant, una beca por necesidad, que otorga de $650 a $6,095 anuales, y la Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (FSEOG), que pueden ser utilizadas en cualquier universidad del país.

Asimismo remitió al Tuition Assistance Program (TAP) que ayuda a estudiantes del estado de Nueva York a pagar su educación en escuelas aprobadas. Ya que TAPS es uno de los programas de becas administrados por la New York State Higher Education Services Corporation (HESC), otorga hasta un máximo de $5,165 y no debe ser pagada.

TAP está disponible para estudiantes de college elegibles ya sea para tiempo parcial o completo.

Además, en el estado de Nueva York está el programa establecido por el gobernador Andrew Cuomo “Excelsior Scolarship”, en el cual más de 940,000 familias de clase media con ingresos de hasta 125,000 pueden atender universidades del sistema CUNY y SUNY para estudiar carreras de dos y cuatro años.

Álvarez, quien durante 13 años se desempeñó como Director de Admisiones del sistema CUNY, piensa que lo más importante es llevar la información sobre las oportunidades que existen. “Hay mucha ayuda para ingresar y hacer toda la carrera”, destacó.

Con ese espíritu, Queens College inició en septiembre de 2017 el programa QC in 4, contrato celebrado entre los estudiantes y la institución en la que los primeros se comprometen a hacer cita con sus consejeros, declarar sus programas de estudio al principio del segundo año y tener todo en orden acerca de la ayuda financiera que reciben. QC se compromete a mantener los cursos disponibles.

Claves del sistema educativo en los EEUU

Los consejeros de admisiones indican que uno de los primeros obstáculos a vencer es el desconocimiento sobre el sistema educativo en EEUU. Al respecto, destacaron 4 factores clave:

En EEUU todos los estudiantes que se gradúan de high school pueden ingresar a una universidad de cuatro años o a un colegio comunitario de dos años.

La filosofía educativa del sistema es el de artes liberales, de manera que los estudiantes pueden ingresar a la universidad sin saber qué carrera quieren estudiar.

En EEUU un estudiante se puede transferir de un colegio a una universidad sin problema alguno.

A nivel universitario existen dos tipos de instituciones: colegios comunitarios de dos años que garantizan la admisión a los estudiantes graduados de high school y no existe el criterio de exclusión por desempeño y los colegios y universidades de cuatro años.

Fuente: Richard Álvarez, vicepresidente de Admisiones, Queens College