Ariana Grande admite que ir a terapia le ha permitido salvar su vida

La cantante ha recordado con tristeza a su fallecido ex novio, el rapero Mac Miller

Foto: Getty Images for iHeartMedia

La cantante Ariana Grande ha dejado patente una vez más el cariño y la admiración que siente por el malogrado rapero Mac Miller, con el que compartió dos años de relación antes de su ruptura del pasado mes de mayo, a través de esas redes sociales en las que, especialmente en las últimas semanas, no ha dejado de compartir novedades sobre su futuro profesional y acerca del difícil momento anímico que atraviesa.

En esta ocasión, la intérprete de 25 años no ha podido evitar emocionarse después de que una admiradora compartiera con ella un vídeo grabado en el mes de agosto que retrataba a Mac escuchando con atención -y aparentemente satisfecho- una de las canciones del último disco de Ariana, ‘Sweetener’, el cual evidencia además que la relación de la expareja seguía siendo relativamente amistosa a pesar del fin de su noviazgo.

“Su voz y su risa… Debería estar aquí con nosotros“, reza el comentario que publicó la estrella del pop para demostrar que había visto el clip y que este le había sumergido en una profunda nostalgia.

Hay que recordar que en el transcurso de un par de meses la intérprete ha tenido que decir adiós a una de las personas más importantes de su vida –el rapero sufrió una sobredosis en septiembre que le llevó a perder la vida con solo 26 años de edad– y también a ese precipitado compromiso matrimonial que forjó con su ya ex pareja Pete Davidson cinco meses después de que iniciaran su no menos sorprendente romance. Eso explica que la estrella del pop se haya refugiado en su familia, en su trabajo y también en la terapia para poder superar un bache emocional tan pronunciado.

“Con total sinceridad, puedo decir que la terapia me ha salvado la vida tantas veces a lo largo de estos años. Si les da miedo pedir ayuda, les aseguro que no deberían tenerlo. No tienes por qué sufrir un dolor constante y hay que aprender a procesar el trauma. Tengo mucho trabajo estos días y a veces la cuesta arriba se hace muy dura, pero reconforta saber que es posible salir adelante“, le dirigía a una de sus seguidoras de Twitter esta semana.