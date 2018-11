¿Por qué ellos necesitan tanto el sexo?

Recuerda que cuando tu pareja se acerca no es únicamente placer físico lo que busca, sino que realmente lo que quiere es sentirse amado y deseado

Toda mujer, al igual que yo se ha cuestionado por qué los hombres necesitan tanto el sexo. No estoy insinuando que nosotras no lo deseamos, pero todavía no conozco a una dama que no quisiera que su marido fuera más romántico y menos sexual, y tampoco conozco a un caballero que no desee que su mujer sea más erótica y menos sentimental.

Nuestras necesidades son diferentes. Desde pequeños tenemos diferentes intereses y actitudes. Por ejemplo: entrégale dos muñecas a una niña y seguramente las peinará, vestirá y finalmente las pondrá a dormir luego darles el besito de las buenas noches. Sin embargo, regálale dos muñecos a un varoncito y los pondrá a pelear o los usará como proyectiles.

Somos diferentes físicamente, sicológicamente y emocionalmente. Así que no es sorprendente que no seamos iguales sexualmente. Nosotras, opuesto a ellos, podemos sentir un gran éxtasis con tan solo abrazarnos y acurrucarnos tiernamente con nuestra pareja, mientras que un hombre depende del acto sexual para sentirse realmente satisfecho.

Para una dama lo primordial en una relación es la comunicación, para ellos lo más importante es sentirse respetados y codiciados. El sexo para los caballeros es lo que la comunicación verbal es para la mujeres. Por eso, el dolor que nosotras sentimos cuando nuestra pareja deja de hablarnos se compara con el sentimiento que ellos experimentan cuando le negamos la intimidad. Cuando un hombre desea hacer el amor y le dices: “me duele la cabeza”, “estoy cansada” o “no tengo ganas” le hieres profundamete su autoestima. Aunque el hombre aparente ser muy macho, realmente su ego es muy frágil.

¡Atencion mujeres!, es cierto que ellos no dejan de pensar en sexo, pero recuerda que cuando tu pareja se acerca no es únicamente placer físico lo que busca, sino que realmente lo que quiere es sentirse amado y deseado.

El corazón masculino es más tierno de lo que piensas, y después de todo, ambos queremos lo mismo, lo único que nosotras lo pedimos de una forma diferente.

