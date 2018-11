Frialdad: Kate Middleton y Meghan Markle protagonizan una real guerra de estilos ante la reina Isabel II

View this post on Instagram

Catherine de Cambridge y Meghan de Sussex en el Armistice Day desde los balcones de las oficinas de Relaciones Exteriores. #royalty #royal #royals #royaltyreport #royalfamily #realeza #instaroyals #royalnews #katemiddleton #katemiddletonstyle #duchessofcambridge #duchessofsussex #meghanmarkle #meghanmarklestyle