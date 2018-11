Piden a Neoyorquinos sumarse a campaña contra propuesta migratoria de Trump

El Gobierno federal tiene la obligación de revisar los comentarios recibidos antes del 10 de diciembre sobre el impacto de la iniciativa que pretende negar residencia a quienes hayan recibido asistencia pública

Un mes y medio después de que líderes neoyorquinos anunciaran un frente de lucha contra la iniciativa anunciada por el Gobierno Trump, que pretende negar la residencia permanente a quienes hayan recibido asistencia pública, concejales y activistas están promoviendo una campaña para que los neoyorquinos se manifiesten públicamente contra esa propuesta. De ver la luz, la nueva normativa afectaría a por lo menos 75,000 personas en los cinco condados, a quienes se les negaría la Green Card, por haber recibido algún tipo de asistencia pública, como cupones de alimentos o servicios de salud y vivienda.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, hizo un llamado a todos los habitantes de la Gran Manzana para que utilicen el derecho que, en estos casos otorga la ley, para emitir comentarios al Gobierno federal, manifestando el impacto negativo que esa iniciativa tendría en la vida de miles de familias. Legalmente, la Administración Trump debe revisar cada uno de los mensajes que reciba antes del 10 de diciembre, y tiene la obligación de explicar por qué los desestima, algo que según el líder del órgano legislativo municipal, puede ponerle freno a las intenciones de Trump.

“Este es otro ataque de la Administración Trump contra Nueva York y contra el país, que le negaría estatus permanente a 75,000 neoyorquinos que aceptan beneficios públicos y que los necesitan para vivir (…) pero por ahora solo es una propuesta y por eso urgimos a Nueva York a que envíen sus comentarios, para que entre todos tratemos de detener esa propuesta y evitar que se vuelva una realidad”, dijo el político de Manhattan. “Es el momento de pelear, de demostrar que todavía tenemos una democracia, aunque esta administración cada día la esté atacando tenemos que dejarle saber a la Casa Blanca que es una política inaceptable e inhumana”.

Johnson explicó que de ponerse en marcha el nuevo plan de Trump, tendría un impacto negativo a nivel económico, también.

“Las consecuencias resultarán en $235 millones de pérdidas en beneficios y programas. Nadie debe elegir entre poner comida en la mesa y tener una visa o una greenn card, esos no son nuestros principios (…) Es una desgracia, pero vamos a dar la pelea. Es un plan que consideramos criminal, en muchas maneras, e inhumano”, agregó el demócrata.

El presidente del Comité de Salud del Concejo, Mark Levine, también se sumó al clamor para pedir a los neoyorquinos que usen el poder de los comentarios.

“Tomamos esto como una amenaza muy seria. No menos seria que la separación de familias, el ataque a DACA o la propuesta absurda de quitar ciudadanía a niños nacidos aquí, y como representa una amenaza al cuidado médico y a la seguridad de salud, debemos manifestarnos”, comentó Levine, admitiendo que ya hay muchos inmigrantes atemorizados.

“Tenemos que seguir poniéndonos como Ciudad, del lado de los inmigrantes y vamos a pelear desde todos los frentes posibles por cada persona. Vamos a hacer protestas, pero tenemos que escribirle al gobierno federal antes de 10 de diciembre y si ellos insisten tendremos que dar una batalla legal (…) la pelea va a ser larga pero tenemos que derrotar un cambio que es inmoral y que pone en riesgo el bienestar médico de los neoyorquinos y que ocasiona un daño financiero a la ciudad y el estado”, agregó el político.

Claudia Calhoon, directora de políticas de integración e Inmigración de la organización New York Immigration Coalition, advirtió que el plan de Trump es apenas una propuesta y como no sería de carácter retroactivo, instó a que quienes actualmente reciben ayuda que sigan recibiéndola.

“Por ahora no estamos motivando a la gente a salirse de los programas de ayuda porque no es una política oficial todavía y el lenguaje d ela propuesta como está escrita no menciona a las personas que están recibiéndolos actualmente”, dijo la activista, al tiempo que reiteró la importancia de que la comunidad se manifieste con sus comentarios. “Este asunto de carga pública tendría un impacto tremendo en el curso de la vida de niños con traumas cuando se conviertan en adultos. Esta regla es buen ejemplo de lo malévolo de esta administración”, agregó.

Y aunque el Gobierno federal defiende su postura manifestando que no quiere que los inmigrantes sean una carga, el presidente del Comité de Inmigración del Concejo, Carlos Menchaca, aseguró que se trata de un ataque a las comunidades más vulnerables, por lo que anunció que el Concejo Municipal realizará una audiencia pública este jueves para analizar con mayor detenimiento otras medidas que como Ciudad pueden adoptar y buscar maneras para motivar a que más gente haga presión con sus comentarios. Al mismo tiempo, el líder de Brooklyn mencionó que incluso personas indocumentadas pueden pronunciarse.

“Todos pueden sentirse seguros de que nada va a pasar, porque es algo muy sencillo, que debe hacerse en inglés y por ello tenemos gente ayudando en organizaciones comunitarias”, dijo Menchaca. “Ahora más que nunca necesitamos que saquen sus voces y tenemos suerte de que con este cambio que pretenden hacer haya por ley un proceso así, porque en este caso el Gobierno no puede nomás emitir una orden ejecutiva y ya sino que requiere este proceso, con el que esperamos poder frenarlos”.

Menchaca también dijo que si al final la iniciativa es aprobada, no dejarán solos a quienes ya no puedan recibir beneficios. “En el peor escenario tenemos que hacer algo en el Estado y la Ciudad para mantener ese estilo de vida de los neoyorquinos que se vean afectados”.

Amy Torres, miembro del Concejo Chino-americano, destacó que entre más comentarios reciba el Gobierno federal, más chances hay de que la iniciativa no sea una realidad.

“Este no es un tema que los oficiales electos o la gente pueda decidir, pero el volumen de comentarios determinará el tiempo que tarden en revisarlos y qué cosas se incorporen, por eso invitamos a la gente a comentar”, dijo la activista.

Marilyn Mendoza, de origen mexicano, quien en el pasado recibió beneficios de Medicaid, dijo que ya hizo su comentario al Gobierno federal y pidió a toda la comunidad que se una en el mismo frente de lucha.

“Es importante que todos nos unamos, porque esto afecta no solo a la comunidad indocumentada sino a personas con documentos, sobre todo a las personas que son de la clase trabajadora. Es un ataque más a nuestra gente y si no mostramos solidaridad con toda la comunidad entonces cuando vengan por otras personas más quién va estar ahí para defendernos”, dijo la joven.

“Es algo que me rompe el corazón, porque no solo tengo familia que podía ser afectada por esto sino que trabajo con una comunidad que está con miedo, que no sabe si prefiere recibir ayuda médica y poner comida sobre la mesa o ajustar su estatus migratorio. Este gobierno quiere ponernos entre la espada y la pared”, concluyó la mexicana.

Datos sobre la propuesta de Trump

Quienes hayan recibido algún tipo de ayuda pública como cupones de alimentos o servicios de salud y vivienda no recibirían su residencia.

El plan apenas es una propuesta, no sería de carácter retroactivo, por lo que instan a que quienes actualmente reciben ayuda que sigan recibiéndola.

75,000 personas en los cinco condados se verían afectados, con la nueva propuesta

$235 millones de pérdidas en beneficios y programas sería el efecto de ese plan

54,000 comentarios se han emitido hasta ahora

10 de diciembre es la fecha límite para enviar comentarios

Dónde emitir los comentarios

Los interesados en manifestarse contra la iniciativa de Trump pueden escribir sus mensajes a través de la página https://www.ouramericanstory.us/