Becky G reconoce que le debe mucho a Selena, Jennifer López y Jenni Rivera

A sus escasos 21 años Rebbeca Marie Gómez​, mejor conocida como Becky G, ya ha sido reconocida como una de las mujeres líderes del espectáculo de la actualidad. La Academia Latina de la Grabación (LARAS) condecoró la noche del martes a la californiana dentro del evento ‘Leading Ladies of Entertainment 2018’.

Joven y entusiasta, la intérprete de “Mayores” agradeció el nombramiento brindando una mención especial a sus padres y a las famosas latinas que han influido en su carrera: Selena Quintanilla, Jennifer López y Jenni Rivera.

“Hay una generación de mujeres de mi edad y generaciones futuras que se ven en mí de la misma forma en que yo veo en mí a otras mujeres cuyo ejemplo he seguido. Mujeres como Selena, Jennifer López y Jenni Rivera me enseñaron que el hecho de que nací aquí y hablo inglés, pero escogí cantar en español, no significa que no soy lo suficientemente latina”, expresó.

Becky G con su género urbano no ha tenido problema en entrar a otros rubros como el regional mexicano, donde hizo una colaboración con Joss Favela.

La chica nacida en Inglewood también achacó la seguridad con la que ha explotado su lado sexy a esos célebres ejemplos.

“Me enseñaron que encontrar mi lado sexy, no significa que tengo que avergonzarme de lucir como tal. Me enseñaron que la libertad de expresión creativa, como mujeres en el mundo del entretenimiento y poder ser auténticas, es más importante que las críticas que podamos enfrentar por ser valientes”, concluyó.