Noche de bachata en el Lincoln Center

Andre Veloz llenará de ritmos latinos el David Rubenstein Atrium este viernes

La cantautora Andre Veloz se prepara para subir un nuevo peldaño en su carrera, cuando este viernes haga retumbar la bachata en el escenario del Lincoln Center.

Veloz, conocida por composiciones como ‘Eta’ que ta’ aquí’, ofrecerá un concierto en el David Rubenstein Atrium, donde cantará sus mayores éxitos así como los temas de su más reciente producción. Su disco homónimo funde bachata, bolero, blues, salves y el llamado bacharengue.

“Estoy muy emocionada por esta presentación en un espacio tan prestigioso como el Lincoln Center. Vamos con muchísima energía y puedo adelantar que esa noche se va a gozar. Este concierto es también una oportunidad no solo de representar a mi gente dominicana, sino también a todos los latinos”, agrega la bachatera de padres dominicanos, que nació en Islas Vírgenes y que creció en Republica Dominicana.

Al hablar de su nuevo disco, que debutó en el mercado en septiembre, indica que el álbum que encierra todo el sabor del folclor dominicano, a través de música y letras que hablan de temas como el amor con el título ‘Ay, Lero Lero’ e incluso de la experiencia como inmigrante en ‘Abejita Bee’.

“Este disco me llena de satisfacción. Hay bachata clásica, pero también mezclas con ritmos contemporáneos. Me gustan los ritmos modernos, pero también me gusta rendir tributo a los pioneros del género con sonidos propios de la bachata roja”, comenta la cantante conocida como ‘La fosforera’.

En un género dominado por hombres, Veloz asegura que ha asumido cada reto en su trayectoria con valentía inspirada por la pasión que despierta en ella la bachata. Explica que creció amando a los ritmos tropicales, el pop y sobre todo el jazz, pero luego que emigró a Estados Unidos, encontró en la bachata la mejor vía para mantenerse conectada a sus raíces caribeñas.

“El jazz ha sido una gran influencia en mi vida, pero cuando comencé a cantar bachata sentí que entraba en una dimensión diferente, una que me llevaba de vuelta a mi casa, a mis raíces y entonces decidí seguir explorando este ritmo. No ha sido tarea fácil abrirme un espacio en este terreno, pero he disfrutado de cada parte de este proceso. He sentido también respaldo de mucha gente que me ha motivado y que sin dudas me impulsan a seguir día a día”.

Veloz adelanta que el concierto, que forma parte de la serie ¡Vaya 63! del Lincoln Center, será también una noche para celebrar el poder femenino porque la función abrirá con la participación de la artista coreana, DJ Youngeun.

“Youngeun es una coreana que ama la música latina, ella disfruta al máximo estos ritmos, así que estoy muy contenta por tener la oportunidad de unirme a ella para este show. Se que el público gozará al máximo esta presentación”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto de la bachatera Andre Veloz

Cuando: Viernes 16 a las 7:30 p.m., gratis.

Dónde: En el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center