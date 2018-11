Copia el look de Chiquinquirá Delgado

Su maquilladora, Millie Morals, te da el paso a paso y te dice qué productos usar

Durante la gran celebración de los premios Latin GRAMMY en Las Vegas, vimos a nuestras latinas favoritas mostrando los últimos estilos de la moda en la alfombra roja.

Con sus vestidos y accesorios de los más aclamados diseñadores y sus maquillajes creados por los mejores maquilladores, no hay duda que nuestras famosas brillaron.

Y una de las que se destacó en la alfombra roja fue la presentadora de Univision, Chiquinquira Delgado, quien llevó un look exclusivo creado por Millie Morales.

La inspiración de Millie para el maquillaje de la venezolana fue un look fresco, natural y a la vez glamoroso, que Delgado complementó con un hermoso vestido negro de Galia Lahav.

Si quieres copiar el look, para alguna de las muchas fiestas de fin de año que seguro tendrás, te dejamos a continuación el paso a paso.

Base

Tener un buen cuidado de la piel es fundamental antes de cualquier maquillaje. Millie siempre recomienda tomar mucha agua y mantener la piel bien hidratada.

Una buena base es super importante para cubrir imperfecciones, y a la misma vez llevar un look natural. La maquilladora uso la Ultra HD de Makeup Forever.

Cejas

Las cejas marcadas están en tendencia y son cruciales para cualquier maquillaje, especialmente uno sexy que llamará la atención de todos.

Millie usó el Browfection Stay Put Brow Pencil de European Wax Center en el tono medium brown para marcar las cejas. Este producto de doble punta tiene una fórmula cremosa con un acabado en polvo natural para cejas definidas y completas.

Para terminar el look de las cejas, Millie utilizó el Ready Set Brow! Perfect Brow Groomer de European Wax Center, que las controla sin dejarlas tiesas o pegajosas.

Ojos

Para hacer que los ojos de Chiqui brillaran durante los premios Latin Grammy, Millie utilizó el Light Up the Night Shimmer Pencil de European Wax Center de color rose gold en los lagrimales para crear luz dentro de los ojos. Utilizó además sombras de tonalidades nude de Huda Beauty para cubrir todo el párpado.

Para hacer que las pestañas inferiores y superiores aumentaran el look con volumen, Millie utilizó el Hypnose de Lancome. Para terminar la mirada, Millie aplicó una línea delgada con el delineador de ojos color negro de Pat Mcgrath Labs.

Labios

Millie complemento el look con el Lip Glow Balm de Dior de color Holo Rose Gold encima de Luxe Matte Lipcolor (Nude Reality) de Bobbi Brown.

A Millie le gusta terminar el look completo poniendo el “Bobbi to Glow” Highlighting Trio de Bobbi Brown encima de los pómulos y un poco de rubor sobre las mejillas. Uno de sus preferidos rubores es el Dainty Mineral Blush de MAC Cosmetics.