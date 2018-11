PINK: La historia de un color femenino y poderoso

The Museum at the Fashion Institute of Technology (FIT) cuenta la historia y los cambios que este tono ha sufrido

El rosado es un color que desde hace mucho ha tenido fama de ser netamente femenino, sin embargo los millenials lo han puesto de moda, dándole un carácter andrógeno. Y como parte de esa ruptura de reglas y prejuicios sobre esta tonalidad, The Museum at FIT (Fashion Institute of Technology) estrenó la exhibición “Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color”.

La historia de este color se cuenta a través de una muestra de 80 diseños, que van desde el siglo XVIII hasta el presente. Diseñadores como Elsa Schiparelli, Christian Dior, Alessandro Michelle, Gucci, Moschino, Comme des Garçon y Christian Dior forman parte de la interesante muestra, que presenta sus creaciones como monumentos históricos de la moda.

Los visitantes podrán tener una vista de cerca del vestido que se puso Gwyneth Paltrow en su primer triunfo como actriz en los Oscars, los zapatos deportivos que utilizó Rihanna en un video musical, un ‘Madonna classic’ y unos pantalones que estuvieron en un video musical de Janel Mona, llamado Pink, entre muchas otras cosas.

Conversamos con Tanya Melendez, curadora de educación del FIT, y con Valerie Steele, curadora de la exhibición, sobre el proceso de montaje de “Pink”.

¿Cómo llegó la idea de encontrar las piezas emblemáticas que representen la exhibición?

Tanya Melendez: La exposición fue organizada por nuestra directora, la Dra. Valerie Steele. Ella consideró que el rosa era un color con mucho peso cultural y que todas las personas tienen opiniones muy fuertes acerca de ese tono. Así que se dedicó a estudiar los mitos e historias alrededor de este color desde el siglo XVIII hasta el presente y eligió prendas que ayudaran a contar estas historias.

La exposición tiene una sección en donde mostramos el uso del color rosa en la moda durante 250 años, otra parte de la exposición muestra distintos temas como el rosa en diversas culturas, el rosa para niños y niñas, y el rosa en la música y en la alta moda.

¿Valerie, cuándo decidiste que PINK sería el protagonista de la próxima exhibición del FIT?

Valerie Steele: Decidí hacer una exposición en ‘pink’ hace aproximadamente dosaños y medio, porque noté que había más hombres vestidos de rosa y estaba leyendo todos los libros de Michel Pastoureau sobre el color y como no le gustaba mucho el rosa, pensé que podía contribuir a una interesante conversación.

¿Cómo han cambiado las ideas del rosado en la sociedad y en la moda?

Tanya Melendez: En el siglo XVIII era un color de la nobleza, para el XIX, con el uso de los tintes artificiales, se le consideró vulgar. Fue durante la primera mitad del siglo XX que se le asignó a las niñas y el azul a los niños, y durante la década de 1950 se volvió un color muy popular, asociado a la feminidad y lo doméstico.

Al mismo tiempo varias contra- culturas utilizaron el color rosa para protestar contra el status quo. Creo que en años recientes muchas de las ideas del siglo XX han sido trastocadas y el rosa se ha convertido en el color de los millenials, tanto hombres como mujeres.

El rosa ya no parece regirse por géneros, ¿podremos agradecer esto a los millenials?

Tanya Melendez: En parte sí y también a las contra culturas como los punks y a la popularidad del rock y el hip hop. Debemos entender que el color es una construcción cultural y sus significados evolucionan junto con lo que valoramos como sociedad.

Los músicos y las contra culturas utilizaron el rosa en parte para ser controversiales y cuando sus estilos se popularizaron ellos abrieron las puertas para el color rosa fuera más aceptado. El uso del color por parte de los millenials afianzó el cambió en percepción acerca del color. Aunque para algunas personas mayores, sigue siendo un tono un poco chocante.

¿Cuál ha sido el papel del rosa en la comunidad LGBTQ?

Valerie Steele: Pink se ha asociado con la comunidad LGBTQ desde la década de los 80, cuando ACT-UP se apropió del triángulo rosa (utilizado por los nazis como una insignia para los hombres homosexuales encarcelados en campos de concentración).

¿Cuáles son sus momentos históricos favoritos de la exhibición y por qué?

Tanya Melendez: Me encanta la sección del siglo XVIII porque en esa época el rosa era perfectamente normal para hombres y mujeres. Además, la ropa de ese período es espectacular y tenemos préstamos de algunos museos que son una joya.

Sin embargo, mi sección favorita es donde están las piezas de América Latina. Hay una capa de torero que pertenece a Hamish Bowles y nos la prestó para la exposición y un vestido de Esteban Cortazar que el diseñador eligió para representar como ve el color rosa en la cultura latinoamericana. Además, hay un vestido de una diseñadora mexicana Lila Bath de la década de 1970. En esa sección todas las prendas son de un color rosa intenso y creo que expresan muy bien la energía y gusto por la vida de nuestros países.

Valerie Steele: A mi me encantan todas las modas del siglo XVIII. Ese es un período tan elegante de la historia de la moda. También me encanta la década de 1940, Dior y Jacques Fath.

En detalle:

Qué: exhibición “Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color”.

Cuándo: hasta el 5 de enero del 2019

Dónde: The Museum at FIT- 227 W 27th St, New York, NY 10001

Información: http://www.fitnyc.edu/museum/