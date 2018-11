Marco Antonio Solís relanza “Yo Te Necesito” para las nuevas generaciones (música y letra)

Escucha la nueva 'Yo Te Necesito' de El Buki

Porque “sólo muere lo que olvidamos”, Marco Antonio Solís se ha propuesto actualizar muchas de las canciones con las que alcanzó la fama desde los años 80 con Los Bukis.

En este proyecto de alcanzar una nueva audiencia, El Buki arrancó con una nueva versión de “Yo Te Necesito“, tema de 1982.

Este nuevo sencillo, producido por Solís y mezclado por el productor e ingeniero Benny Faccone, hará parte del nuevo álbum que el cantante lanzará en las próximas semanas y que representará el primer lanzamiento del artista bajo Marbella Music, su nueva casa disquera. La canción ya está disponible en plataformas digitales.

“Yo Te Necesito” es un tema muy especial para el cantante, quien continúa celebrando sus 42 años de su trayectoria artística, no solo en los estudios de grabación, sino a través de su gira ‘Y La Historia Continúa’. Este tour finalizó a principios de noviembre su segundo tramo por los Estados Unidos con dos conciertos en el sur de California. El artista realizará una visita a Centro América y México para cerrar 2018.

Letra de “Yo Te Necesito”

Qué grande es mi razón de estar contigo

Y cuánta falta le haces a este corazón

Que me hace sentir lo que hoy te pido

Regresa mi amor, regresa conmigo

Yo te necesito

A cada momento solo pienso en ti

Lo digo y lo grito

Tan solo eres tú lo que me hace feliz

Yo te necesito

Amor como este he sentido jamás

Te espera tu nido

Mi vida es vacía si tu aquí no estás

Si no estás conmigo

Me duele decirlo

Desde hace unos días

No sé de tu vida, no se mas de ti

Me siento perdido

Entre lo escondido

Se alargan mis horas

Mi alma te añora

Y me hace decir