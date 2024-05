A correr para alcanzar la salud mental en Queens

En los meses posteriores a la pandemia, Diana Carolina Rincón no se sentía satisfecha con su vida. A problemas de estrés y ansiedad que le habían diagnosticado se sumaba el sobrepeso que se había llevado buena parte de su autoestima.

“Ni las medicinas ni dos años de terapia me funcionaron” nos comenta Diana durante un descanso en su actividad como maestra en la PS 28 Wright Brothers School en Washington Heights. “En mi mente nunca tenía silencio ni paz, siempre estaba preocupada por asuntos que ni siquiera estaban en mis manos resolver y me costaba trabajo conciliar el sueño en la noche”.

La solución definitiva llegó luego de una invitación de un amigo para ir a correr. A un año de que tomó esa determinación, hoy a sus 39 años tiene el control de su vida y la situación es lo opuesto a como se encontraba en aquel momento.

“Ahora cuando acabo de correr 8, 10 o 13 millas, me siento higher (superior), esa sensación que los corredores llaman así y que es cuando tu cuerpo se siente fenomenal y tú calculas que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. No sientes nada de dolor y miras hacia atrás dándote cuenta de que hiciste algo que antes no eras capaz”.

Diana detalla que los beneficios a su salud mental llegaron un par de meses después de que decidió ponerse sus tenis y salir a correr en grupo. “Pude dormir en la noche pues tras esta actividad física sólo pones la cabeza en la almohada y caes, te despiertas cuando el despertador suena y no dos o tres ocasiones durante la madrugada”.

Al notar los cambios emocionales y mentales, Diana dijo “esto es lo mío”, experimentando además que en el día me sentía más llena de energía y vitalidad. Finalmente, los cambios en su cuerpo tardaron un poco más, pero tras seis meses de constancia notó como le comenzaban a decir que se veía más joven, le preguntaban qué se había hecho. En un viaje a Colombia, donde tiene sus raíces, le preguntaban lo mismo y ella ofrecía la única pero contundente respuesta: “no me he hecho nada sólo estoy corriendo”.

Diana es ahora uno de los miembros de New York Road Runners (NYRR) que este sábado 4 de mayo junto a otros 5 mil corredores participarán en la NYRR Mindful 5K en Flushing Meadows Corona Park, Queens, una carrera que consagra el profundo impacto que correr tiene en la salud mental.

Previo al arranque, los participantes podrán tomar una sesión de meditación patrocinada por la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de la Ciudad de Nueva York (NAMI-NYC) ofrecida por las instructoras de Peloton Mariana Fernández y Kristin McGee.

La carrera es el primero de muchos eventos que NYRR organiza en mayo al que han llamado el Mes de Concientización sobre la Salud Mental.



Las enfermedades mentales, un enemigo silencioso

Diana Carolina Rincón superó el estrés y la ansiedad tras participar en pruebas atléticas./Cortesía



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 2022 se registraron en los Estados Unidos casi 50 mil suicidios, 27 mil con arma de fuego. Los crímenes de odio marcaron su cifra más alta ese mismo año llegando a los 11,288.

Ahora 1 de cada 4 familias en la nación —siendo este un dato conservador—, sufre de violencia doméstica, una nueva pandemia según se reconoce tras del COVID. Este año se han reportado en la Ciudad de Nueva York, decenas de “ataques sin provocación” contra mujeres, en hechos que no tiene precedentes.

Por donde quiera que se mire hay problemas que podemos acusar a un problema social de una salud mental no atendida, incluso ignorada.

“Por lo mismo creemos que lo más importante de inicio es desestigmatizar el problema de la salud mental. Y así como antes no existían estas enfermedades ni en nuestro vocabulario, ahora es un tema del que se habla más” comparte con El Diario, German Martínez, Vicepresidente de Impacto a la Comunidad de NYRR: “En esa oportunidad nosotros queremos crear carrera de atletismo, sencillas, de bajo costo, con el fin de que la gente entienda la importancia que tiene el ejercicio para enfrentar esta clase de padecimientos”.

Al hablar en nombre de los corredores “ellos conocen el impacto positivo que la actividad puede tener en su salud mental”, sugiere el director ejecutivo de New York Road Runners Rob Simmelkjaer. “Destacar el poder de correr para construir vidas más saludables y comunidades más fuertes es central en nuestra misión y por eso estamos orgullosos de utilizar esta plataforma además para educar, compartir recursos y crear conciencia sobre la salud mental”, alienta Rob.

Por su parte, en NAMI-NYC reconocen que un buen porcentaje de ciudadanos se ven afectados por algún tipo de enfermedad de la mente. En el caso específico de Nueva York, ofrecen el dato de que uno de cada cinco neoyorquinos lucha con su salud mental pero que los otros cuatro puede ser familiares o amigos. Detallan que el rango de edad más afectado por la crisis de salud mental son los adultos jóvenes de 18 a 34 años, además de que en todo el país el 20 % de los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años experimentan un trastorno mental, emocional, del desarrollo o del comportamiento.

Ante ese panorama que se mira desalentador, “nosotros en NYRR queremos ser parte de la solución” se adelanta Martínez quien anuncia “el mes y el año completo dedicado a actividades dirigidas a esta lucha con 60 eventos para adultos o niños a los que buscamos empujar a ese porcentaje de personas de la comunidad” que puede manejar los problemas de la mente y llevar una vida más saludable.

Se refiere Martínez a las alentadoras cifras que brinda el CDC las cuales indican cómo los riesgos de depresión disminuyen entre un 18 y un 20 % al comenzar a hacer ejercicio. Cómo le sucedió a Diana Rincón, correr, como una forma accesible, de bajo costo y bajo riesgo para mejorar la salud mental, además ayuda a reducir el estrés, mejorar el sueño y aumentar la capacidad intelectual.

NYRR y su feria de actividades

Miles de atletas participarán en le prueba 5K en Flushing por el mes de la salud mental. /Cortesía Diana Rincón



Además de Diana Rincón, otros miembros del equipo Fair Run son Abigail Castillo vecina de Queens y quien nació y creció en Filipinas. Ella llegó a vivir a Nueva York al terminar el 2022 y de inmediato encontró una comunidad de corredores que la ayudó a mantener bajo control el trastorno bipolar II que le diagnosticaran en 2018.

Una más de las que correrá este sábado es Janie Deegan a quien sus problemas de salud mental la llevaron a problemas de adicción y a vivir en la calle. Tras de hallar la salida que ofrece el running, Janie ahora es fundadora y propietaria de la panadería Janie’s Life-Changing Baked Goods. En su caso, el ejercicio y preparar pan, le devolvieron la autoestima al grado que en su negocio ofrece empleo y clases de repostería a jóvenes en condiciones vulnerables de East Harlem. De paso, suele donar productos de su negocio a centros comunitarios locales y refugios para personas sin hogar.

Empero, a quien no pueda acudir a la carrera sabatina en Flushing Meadows Corona Park, Queens, Road Runners, la organización comunitaria sin fines de lucro de corredores más grande del mundo, ha preparado en los cinco barrios neoyorquinos una serie de carreras presenciales y virtuales, eventos comunitarios, iniciativas y programas escolaras gratuitos que buscan inspirar a las personas a través del running, brindándoles acceso a los beneficios físicos, mentales, sociales, emocionales y mentales que acarrea la actividad.

Por lo pronto, el sábado 11 de mayo llegará la carrera de 2.5 millas NYRR Open Run para una mente abierta en Highland Park, Brooklyn, igualmente en colaboración con NAMI-NYC. Durante el mismo mes de la Concientización sobre la Salud Mental, el domingo 19 de mayo, está programada una carrera de 5 kilómetros en la Conference House Park, en Staten Island.

“Mi meta ahora es correr el Maratón de Nueva York, sería la carrera de mi vida y me imagino encontrándome a mi mamá en la meta para que ella vea que logré algo en este país; sé que le dará mucho gusto”, culmina Diana Rincón.

Eventos virtuales

Del 1 al 31 de mayo, se invita a que ciudadanos corran 31 millas en cualquier lugar o momento y registren sus millas en la aplicación Strava.

Desafío virtual Rising NYRR Mental Health Matters: hasta el 31 de mayo. Una serie de 30 actividades, que incluyen ejercicios de respiración, reflexión y atención plena.

Durante mayo, www.nyrr.org tendrá su página de inicio dedicada a la salud mental con recursos, información e historias de corredores centradas en el impacto positivo del running en la salud mental.