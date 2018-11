Dos muertos y una doctora y una policía heridas en tiroteo en un hospital del sur de Chicago

Un tiroteo en el que se habrían registrado múltiples personas baleadas se registró en Chicago hacia las 3:20 pm en el área del Hospital Mercy, ubicado en 2525 S. Michigan.

Las autoridades han señalado que hay cuatro personas baleadas: dos muertos, entre ellos el presunto tirador, y dos heridos. Se ha indicado que dos mujeres, una de ellas una doctora del hospital y otra una oficial de policía, fueron heridas y llevadas en condición crítica, una al Hospital de la Universidad de Chicago y otra al Hospital Northwesdtern Memorial. Ambas personas estarían en condición crítica.

No se ha identificado al otro de los fallecidos.

Un comunicado en la cuenta de Twitter de la alcaldía de Chicago, confirmó que una oficial de policía fue herida y está siendo atendida en condición crítica.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7

Al parecer se trató de un solo tirador, pero no se ha revelado qué clase de arma portaba. La policía registró el Hospital Mercy para asegurar la situación, de acuerdo a medios. Los disparos se habrían dado tanto a las afueras como al interior del hospital.

Fuentes citadas por la televisora ABC han indicado que el tirador sería el exprometido de la doctora herida, aunque se desconoce aún cúal habría sido el móvil del ataque.

Se recomienda a las personas apartarse del área, donde se desarrolla una muy intensa actividad de policía y paramédicos.

Officers are doing a methodical search of Mercy hospital. At least one possible offender is shot. Please avoid the area of 26th and Michigan

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018