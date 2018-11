Comedores públicos listos para que familias pobres tengan cena de Thanksgiving

Justo cuando un reporte de Food Bank revela que el 54% de los lugares que ofrecen alimentos se quedan cortos en sus provisiones, decenas de sitios alrededor de la Gran Manzana ofrecerán comida de Acción de Gracias

El mexicano Pedro Rodríguez llegó a Nueva York en enero pasado, y aunque confiesa que en la víspera del Día de Acción de Gracias tiene muchos motivos para agradecer, porque trabajando como jornalero ha podido sacar adelante a su familia en el estado de Guerrero, admite que no puede costearse una cena “de lujo” con “guajolote” para celebrar la fecha.

Aún así, el inmigrante de 38 años dice con mucha gracia que este jueves no dormirá con la “panza vacía”, pues en medio de la crisis de hambre que enfrenta Nueva York, donde según el más reciente informe de la organización Food Bank, el 54% de los comedores públicos se queda corto en sus provisiones, varias organizaciones y dispensarios alrededor de la Gran Manzana realizarán cenas comunitarias y entregarán pavos y enlatados para cocinar a los más necesitados. La intención de grupos como God’s Love We Deliver, Salvation Army y City Harvest, entre otros, es que la mayor cantidad de neoyorquinos pobres pueda tener su cena especial.

“Lo bueno de esta ciudad es que uno no se muere de hambre y aunque uno se siente triste en estas fechas por estar solito, al menos venimos acá y nos llenan la panza”, comentó el mexicano, mientras se alistaba este martes para entrar al comedor comunitario de la calle 45 y avenida Broadway, en Long Island City, que al mediodía ofreció una comida especial a decenas de personas de bajos recursos para celebrar “Thanksgiving”.

“El jueves me voy en la tarde a la 35 avenida, que allá van a hacer la otra cena y así el día no pasa en vano. Hay que aprovechar que hay mucha comida, porque a veces uno va y ya no tienen nada”, agregó el jornalero, quien ha sentido en carne propia la falta de alimentos en los sitios de ayuda, que en un 29% ha tenido que dejar ir a solicitantes por no tener provisiones. Se estima además que los costos de víveres en Nueva York han incrementado entre 27 y 46% en los últimos cinco años, lo que hace más difícil para cientos de neoyorquinos poder costear su canasta familiar básica.

El tour del ‘turkey’

Un vocero de Food Bank explicó que dentro de los planes para Thanksgiving, esa organización está promoviendo la iniciativa “five borough turkey tour”, con la que esperan entregar más de 2,000 pavos donados por Stop & Shop, y destacó que la mayoría de los 1,000 comedores comunitarios con los que trabajan están listos para servir cenas.

A pesar de las buenas intenciones de los comedores públicos en el Día de Acción de Gracias, Margarette Purvis, presidenta de Food Bank Nueva York, manifestó con preocupación el incremento de personas que acuden a los comedores en busca de ayuda.

“El perfil percibido de alcance y capacidad de los comedores populares ha cambiado completamente. La mayoría de los comedores y despensas se ven obligados a perforar por encima de su categoría, sirviendo en la mayoría de los casos al menos dos distritos fuera de los suyos. Es el mayor indicador de la creciente necesidad en nuestra ciudad y un requisito para que las familias se esfuercen más para llegar a fin de mes”, dijo Purvis.

La organización Goddard Riverside de Manhattan también ofrecerá 1,000 platos de comida cocinados por vecinos y hacen un llamado a asistir a la cena. “En Goddard Riverside invertimos en las personas y fortalecemos la comunidad. Somos un hogar donde todos tenemos un lugar. Por favor, vengan y únanse a nosotros”, dijo Rod Jones, director ejecutivo de Goddard Riverside.

El gobernador Andrew Cuomo, quien estuvo repartiendo pavos y alimentos en la víspera de Acción de Gracias, agradeció a compañías como Walmart, Wegmans, Gristedes y National Supermarket Association, por haber entregado 40,000 bolsas de alimentos para la celebración y envió un mensaje de unidad.

“El mensaje de Acción de Gracias es reunir a las familia, a sus comunidades y dar las gracias. Gracias por las bendiciones que tenemos y en este estado, en este país tenemos muchas bendiciones, sin duda. También es un momento para recordar a las personas que no son tan bendecidas y están luchando”, dijo el mandatario estatal, admitiendo que “todavía hay miles y miles de neoyorquinos que, literalmente, no tienen suficiente para comer” en el Thanksgiving.

“También creo que en este Día de Acción de Gracias deberíamos tomarnos un momento para hacer una pausa sobre dónde estamos como comunidad, como estado y como país. Hay mucha división, hay mucha ira, hay mucha animosidad. Es un momento muy tenso en este país”, agregó Cuomo.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, elogió la labor que los comedores comunitarios realizarán este día, pero reconoció que todavía falta mucho para acabar con el hambre en la ciudad.

“Pese a que tenemos muchas razones por las que dar gracias durante las fiestas, me rompe el corazón saber que hay muchos neoyorquinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes y no podrán disfrutar de una cena festiva”, dijo el líder político, quien prometió luchar por más recursos. “Asignar fondos para centros de alimentos en toda la ciudad es una prioridad para mí y para el Concejo de Nueva York. La partida presupuestaria de este año apoya 260 programas vitales para que neoyorquinos de bajos recursos tengan acceso a alimentos, que incluyen comidas nutricionales durante épocas festivas”. Este año se organismo asignó $4,6 millones para centros de alimentos.

Yatziri Tovar, de la organización Make the Road NY aseguró que además de festejar alrededor de la cena del pavo, vale la pena agradecer por la lucha que han adelantado las comunidades bajo el actual clima político federal.

“La administration Trump se ha empeñado en intentar dividir y difundir miedo. Pero nuestra comunidad ha mostrado su resistencia y poder (…) ahora que se acercan los días festivos Make the Road NY sigue con el compromiso firme a luchar para que las familias se mantengan juntas, personas tengan un lugar de vivienda seguro y un trabajo donde sus derechos sean respetados”.

Dónde averiguar sitios para ir a cenar en Thanksgiving:

Goddard Riverside Community, ubicado en el 593 Columbus Ave. at 88th St. servirá la comida de Acción de Gracias el jueves a partir de las 3:00 pm. Teléfonos (212) 873-6600 x1023 y 929-249-1449

Tambien puede llamar al 311 y averiguar por el comedor comunitario más cercano.

También puede visitar el sitio www.FoodBankNYC.org/get-help.

Datos sobre hambre en Nueva York: