Agasajo imperdible de Acción de Gracias: el maestro Drew Brees contra los Falcons

Los Saints juegan mejor que nadie en este momento, pero Atlanta es un equipo talentoso y furioso

Golpeados, desconfiados, furiosos. Ese es el estado que guardan hoy los Atlanta Falcons. El equipo que hace dos Super Bowls tuvo en la lona a Tom Brady y los Patriots antes de sufrir la peor debacle de la historia del gran juego, no ha sido el mismo desde entonces. Y en 2018 han llegado al punto en que si no levantan se tienen que ir resignando a no llegar a los playoffs.

Y a todo esto, los Falcons (4-6) tienen que medirse este jueves de Thanksgiving Day con el equipo que mejor juega en este momento: los New Orleans Saints (9-1) de Drew Brees. El partido será transmitido en español por FOX Deportes.

Derrotas consecutivas contra los Cleveland Browns y los Dallas Cowboys han comprometido a los Falcons, y esta noche de Acción de Gracias se meten al hostil Superdome de Louisiana, donde no pocos piensan que se convertirán en la cena de los inspirados Saints.

Brees, a sus cerca de 40 años, está jugando su mejor futbol americano: 77% de pases completos, 25 touchdowns, solo 1 interceptado y un rating de quarterback de 126.9 muy superior a cualquiera.

Los LA Rams tienen el mejor récord de la NFL con 10-1, pero si los Saints ganan su 10º encuentro seguido, amanecerán el viernes como el equipo No. 1 de la NFL en virtud de su triunfo sobre el conjunto carnero hace algunas semanas.

Los Saints son favoritos por 13.5 contra Atlanta, pero entendiendo la urgencia de Matt Ryan, Julio Jones y otras estrellas del equipo cuya ciudad será sede del Super Bowl LIII, el duelo será competitivo, un juego imperdible, y no se debe descartar una sorpresa.

Desafío a los Texans

Otro juego imperdible de la semana 12 es el del lunes por la noche entre loo impredecibles Tennessee Titans (5-5) y los enrachados Houston Texans (7-3). Se trata de una batalla con enormes implicaciones de playoffs por ser rivales de la División Sur de la AFC.

Los Texans han ganado siete juegos consecutivos tras empezar con tres derrotas, un caso casi insólito en la NFL. La realidad es que con Deshaun Watson sano en la posición de quarterback, lucen como contendientes.

Tennessee a veces juega como un contendiente, pero este equipo es un poco “bipolar” y pasa constantemente de lo sublime a lo ridículo, como se vio el domingo en la paliza que recibió en Indianapolis (38-10) una semana después de ganarle a los Patriots 34-10.

El partido es muy interesante, aunque eso sí, Rams y Kansas City Chiefs pusieron el techo muy alto el lunes pasado con ese 54-51 para la historia en favor de Los Ángeles.

Jueves, 22 de noviembre

Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints

(Thursday Night Football)

Hora: 8:20 p.m. ET / 5:20 p.m. PT

Canal: Fox Deportes

Lunes, 26 de noviembre

Tennessee Titans vs. Houston Texans

(Monday Night Football)

Hora: 8:15 p.m. ET / 5:15 p.m. PT

Canal: ESPN Deportes

