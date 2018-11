El Rolls-Royce de Freddie Mercury que nunca pudo manejar

Farrokh Bulsara, conocido como Feddie Mercury, nunca obtuvo una licencia de conducir

Probablemente has oído mucho el nombre de Freddie Mercury recientemente, pues la vida del cantante que lideró la banda de rock internacional Queen, una de más prestigiadas del la historia, fue llevada a la pantalla grande en Noviembre del 2018 y protagonizada por el actor Rami Malek.

Mucho detalles de la vida del vocalista fueron revelados y profundizados en la película, como su camino al estrellato, amoríos y trágica muerte; pero poco se habló acerca de su amor por los autos ingleses.

Aunque Mercury no compuso la canción I’m in love with my car, él sí la cantaba y la cantaba muy bien, pues el artista tenía un grato afecto por los vehículos lujosos y de estilo elegante.

Mercury amaba sus autos, a pesar de que el cantante nunca tuvo una licencia de conducir para manejarlos, pero él sí tenía a unos cuantos choferes que lo paseaban a todos lados. Sus autos, así como su personalidad, eran una extensión de quien él realmente era y hoy en día son valorados en una fortuna por haber sido parte de la vida del vocalista.

Probablemente el auto que más se asocia con la vida del cantante es un Studebaker Champion de 1950 , el cual apareció en una presentación pública de artista, pero el cantante tenía varios modelos que ahora son considerados clásicos. Por ejemplo, su Daimler Limousine, Mercedes Benz 420 SEL, Lincoln Town Car y su confiable Range Rover V8 Convertible.

Mercury tenía un Rolls-Royce Silver Shadow de 1974, el cual nunca pudo manejar porque él no tenía licencia

Otro auto famoso por haber pertenecido al cantante fue un Rolls-Royce Silver Shadow de 1974, el cual fue subastado en el 2013 por la casa de subastas Coys en el Autosport International Show, según The Telegraph. El vehículo fue comprado por la compañía del cantante (Goose Productions Ltd ) en 1979 y fue usado por Mercury hasta el día de su muerte, en 1991.

Este auto, que fue comprado exclusivamente para el uso personal de Mercury y que después de su muerte perteneció a su familia, también apareció en la premier del musical We Will Rock You en el 2002.