Lily Allen con barba y el posible efecto de una fuerte dosis de esteroides

La cantante Lily Allen acaba de concluir el tramo estadounidenses de su gira ‘No Shame’ y ha regresado a Inglaterra con un inesperado souvenir: una flamante barba que ella atribuye al consumo desmesurado de pollo frito que ha marcado su estancia en el país.

“Acabo de volver de América y ha estado comiendo un montón, eso es básicamente a lo que me dedico cuando estoy allí: me siento con mi teléfono y miro a ver cuáles son los mejores sitios a los que ir. Creo que he engordado doce kilos allí y me ha salido barba de todas las hormonas que he ingerido con las alitas de pollo que me he comido“, ha asegurado la artista a su paso por el programa ‘This Morning‘, sin poder contener la risa pero hablando totalmente en serio.

“También es cierto que he estado enferma y me recetaron una dosis muy fuerte de esteroides, así que la barba tiene que ser consecuencia del pollo o de los esteroides, aún no lo he descubierto”.

Aunque durante la entrevista televisiva no se apreciaba ningún rastro de vello facial, lo que sí ha llamado poderosamente la atención de los espectadores ha sido el collar adornado con una hoja de marihuana que lucía la artista y que ha dado pie a un sinfín de bromas en las redes sociales acerca de cómo había conseguido sortear el control de censura del equipo de producción del matinal al que acudió a promocionar su libro de memorias ‘My Thoughts Exactly’.