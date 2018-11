Así queda la Liguilla por el título en el Apertura 2018 del fútbol mexicano

¡PUMAS Y SANTOS EMPATARON!#CentralFOX Eso hace, que la LIGUILLA quede de la siguiente forma:

-Cruz Azul vs. Gallos Blancos

-América vs. Toluca

-Pumas vs. Tigres

-Santos vs. Rayados

OPINA: ¿De qué serie saldrá el campeón? pic.twitter.com/SmkVpqF1TC

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2018