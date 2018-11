Exigen a la Ciudad ayuda ‘real’ para pequeños negocios contra megatiendas online

En el llamado 'Cyber Monday', el Concejo Municipal exigió a la Ciudad retirar obstáculos que ponen en desventaja a comerciantes contra enormes compañías como Amazon

Este lunes, justo el día en que miles de compradores en línea usaban sus computadoras y teléfonos celulares para aprovechar las grandes ofertas que cada año suele ofrecer el llamado “Cyber Monday”, el Comité de Pequeños Negocios del Concejo Municipal hizo un llamado urgente a la Administración De Blasio para que le tire un salvavidas a los comerciantes y les de protecciones efectivas.

En medio de la crisis que enfrenta un buen porcentaje de los más de 220,000 pequeños negocios que hay en la Gran Manzana, los legisladores plantearon la necesidad urgente de hacer una revisión de pies a cabeza de las normas que regulan esas empresas, a fin de hacer modificaciones y otorgar auxilios que puedan garantizar una competencia justa con las megatiendas online.

“El internet cambió el modelo de negocio y aquí el problema real es ver como Ciudad qué podemos hacer para que los pequeños negocios puedan competir con grandes empresas como Amazon y las otras tiendas grandes que venden online y no se queden rezagados”, aseguró el presidente del Comité de Pequeños Negocios del Concejo, Mark Gjonaj, quien criticó duramente que existan casi 6,000 reglas que rigen los pequeños negocios y que muchas veces por desconocimiento de los comerciantes, les genera multas exorbitantes.

“Lo primero que tenemos que hacer es entender bien las casi 6,000 regulaciones que cobijan a los pequeños negocios para actualizarlas, pues son demasiadas y cuando a un negocito de esos le imponen $20,000 dólares por una violación, cómo se van a poder parar otra vez. Eso es injusto, y esta Administración no ha sido capaz de hacer claridad sobre ese tema de manera transparente para poder modificarlas”, dijo el concejal, quien pidió incluso que mientras dure el proceso de reforma de las normas de los comercios pequeños, se otorgue una moratoria en multas.

“Además, para que puedan competir online, tenemos que crear un plan de ayuda para que ofrezcan descuentos en compras, tenemos que formar una unión de crédito para que paguen menos intereses del dinero que ellos pidan prestado, quitar impuestos adicionales que no les ponen más obstáculos y hacer más fácil la comprensión de las leyes que los rigen”, manifestó el concejal en una audiencia pública en la que se habló de una iniciativa que pretende recolectar información más profunda y clara de los pequeños negocios para impulsar cambios.

El efecto pánico de Amazon

La concejal Carlina Rivera aprovechó para criticar los planes de la llegada de Amazon y mencionó que desde ya el anuncio ha causado nerviosismo y pánico entre pequeños comerciantes que no solo se sienten excluidos de la competencia online sino que temen ser desplazados.

“Tenemos que mirar como acomodar nuevas reglas y poner más recursos para ayudar a nuestros negocios. El comercio online hoy es un obstáculo que tienen estas empresas pequeñas y no solo necesitamos beneficios directamente en el área de Queens donde Amazon va a estar, sino que todavía hay muchos problemas para que los pequeños negocios puedan mantenerse en pie. Demasiados impuestos y multas costosas por violaciones que imponen las agencias de la Ciudad y la falta de información y apoyo técnico hacen más difícil todo”, agregó la líder política de Manhattan.

Y mientras se desarrollaba la audiencia, varios manifestantes se tomaron una tienda de Amazon en Manhattan, uno de los mayores vendedores online, para protestar contra la apertura de una segunda oficina principal en la Gran Manzana, en medio de una dura controversia, pues la Ciudad y el Estado le han prometido un apoyo económico de $3,000 millones, lo que ha generado rechazo.

“Amazon tiene un historial de destruir a comunidades, incluyendo a negocios locales, ha sometido a sus trabajadores a condiciones brutales y está colaborando con ICE para habilitar la deportación de inmigrantes”, comentó Deborah Axt, Codirectora de la organización Make the Road New York. “En un momento en que los neoyorquinos luchan por encontrar viviendas asequibles, el transporte público se está cayendo a pedazos y nuestras escuelas no tienen fondos suficientes, deberíamos invertir en nuestras comunidades y no podemos regalar miles de millones de dólares”.

El concejal Gjonaj reiteró que el problema real cuando se habla de Amazon no es que llegue o no a la Gran Manzana sino la falta de garantías de las pequeñas empresas para competir.

“Es que sin importar si viene a Nueva York o no, seguimos teniendo ese desafío porque la gente no necesita ir a la tienda en Queens para hacer una compra, sino que se mete en internet desde el lugar que sea y la hace. Nuestro reto entonces es dar ayuda a los comercios pequeños para que también se beneficien de ese tipo de ventas”, dijo Gjonaj.

Y ante las críticas al Gobierno local por poner obstáculos como las normas y multas para que los negocios puedan beneficiarse de la bonanza online, Cynthia Keyser, directora de personal del Departamento de Servicios de Pequeños Negocios de la Cidad, defendió el proceder de la Administración De Blasio.

“La Ciudad está comprometida en ayudar a los pequeños negocios (…) y los ayudamos a que accedan a toda la información”, aseguró la funcionaria, destacando que el panorama de los pequeños negocios en la Gran Manzana es tan positivo, que mientras a nivel nacional esas empresas han disminuido en 16%, en Nueva York han aumentado en 10%. “Aquí hay muchas oportunidades para los pequeños negocios”.

Pequeños negocios en cifras: