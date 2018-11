Trump estudia impuestos del 10% para iPhones y MacBooks provenientes de China

Alarmas por posibles aranceles a productos de Apple

Si bien Apple ha estado alejado de la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos todo podría cambiar en los próximos días.

El presidente Donald Trump dijo este lunes que estudia imponer impuestos a iPhones y MacBooks importados de China.

Esta amenaza llega en respuesta a lo que el magnate cree son las pocas posibilidades de que acepte un trato con China para detener el aumento de impuestos.

Trump dice que espera avanzar y aumentar los aranceles para productos chinos por valor de unos 200,000 millones de dólares, del 10% al 25%.

Además, Trump sugirió a The Wall Street Journal que si no llega a un acuerdo con China, aplicará aranceles a las importaciones que actualmente no están sujetas a derechos, incluidos el iPhone y varias computadoras portátiles de consumo.

Trump sugirió que si aplicara los impuestos del 10 por ciento a esos productos, “la gente podría soportar eso con mucha facilidad”.

“Tal vez. Tal vez. Depende de cuál sea la tasa ”, dijo el presidente, refiriéndose a teléfonos móviles y computadoras portátiles. “Quiero decir, puedo llegar al 10%, y la gente podría soportar eso muy fácilmente”.

Está programado que Trump se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, a fines de esta semana, y que el tema principal de la reunión sea el de los impuestos.

Trump dijo este lunes que “el único acuerdo” que aceptaría es uno en el que China “abra su país a la competencia de Estados Unidos”.

En el pasado, los informes han sugerido que Trump le prometió a Apple que sus dispositivos serían excluidos de cualquier tarifa.

Si bien eso se mantuvo para Apple Watch y AirPods , Trump ahora parece más abierto a perseguir iPhones y Macbooks.