¿Qué estados tienen las leyes más estrictas en el uso de celulares al conducir?

Aproximadamente 481,000 conductores usan teléfonos celulares mientras conducen: NHTSA

La práctica de utilizar un celular a la hora de manejar causa miles de accidentes al año. En el 2016, 3,450 personas murieron en accidentes automovilísticos causados por conducir de manera distraída, informa la Asociación Nacional de Seguridad Vial (NHTSA).

“Mandar mensajes de texto es la distracción más alarmante de todas. Enviar o leer un texto te quita la vista de la carretera durante 5 segundos. A 55 mph, es como conducir a lo largo de todo un campo de fútbol con los ojos cerrados”, explica la Asociación.

Es por eso que los estados de USA están generando regulaciones estrictas para prevenir que los conductores se sientan tentados por tocar su teléfono. Algunos, como el estado de Washington, multan a los conductores simplemente por ser sorprendidos tocando su celular.

“Durante el día, aproximadamente 481,000 conductores usan teléfonos celulares mientras conducen. Eso crea un enorme potencial de muertes y lesiones en las carreteras de los Estados Unidos. Los adolescentes fueron el grupo de edad más grande reportado como distraído en el momento de accidentes fatales”, asegura la NHTSA.

¿Qué estados son los más estrictos en regulaciones de teléfonos al manejar?

Según datos del Governor`s Highway Safety Association, una organización sin fines de lucro dedicada a la buenas y seguras prácticas de manejo, existen algunos estados con regulaciones muy flexibles para los conductores que utilizan sus celulares a la hora de manejar, mientras que varios tienen cero tolerancia ante conductores que simplemente tocan su teléfono.

Aquí te compartimos los datos:

Los más estrictos: 16 estados de USA, Puerto Rico, Guam y Las Islas Vírgenes

West Virginia, Washington, Islas Vírgenes, Vermont, Tennessee (solo en zonas escolares y otras circunstancias), Rhode Island, Puerto Rico, Oregon, Oklahoma (solo estudiantes de manejo), New York, New Mexico (en vehículos estatales), New Jersey, New Hampshire, Nevada, Maryland, Louisiana (permisos de manejo), Illinois, Hawaii, Guam, Georgia, D.C., Delaware, Connecticut, California, Arkansas (solo para los menores de 21),

Solo textos de mensaje: Todos los estados de USA, Puerto Rico, Guam y Las Islas Vírgenes

Todos los estados con la excepción de Arizona, quien solo multa a conductores menores de 18, y Missouri, quien multa a todo conductor menor a los 21.