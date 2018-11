Aurora Valle pone en su lugar a Pati Chapoy por mentir sobre su salida de ‘Ventaneando’

La Boris aclaró la situación que la orilló a salir del programa de TV Azteca

Después de que la conductora de “Ventaneando“, Pati Chapoy, asegurara que Aurora Valle, conocida como Boris, dejó el programa de Azteca debido a un berrinche cuando no quiso asistir a un curso de capacitación, la señalada le respondió “no, Pati, el berrinche lo hiciste tú”.

“No, Pati, el berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso”, dijo Aurora Valle en su programa de YouTube “De historia en historia”.

“No me fui por berrinche, me fui por la gritiza que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas pero no te fijaste que tres dedos te señalaban a ti”, agregó.

El chisme entre los conductores de espectáculos, se ha especulado que es un convenio para generar rating, por el declive que viven actualmente las televisoras. Sin embargo, Aurora Valle, tanto como varios conductores continúan echándole leña al fuego.

“Yo creo que se necesita tener muy poca dignidad, o ser esbirro o ser lacayo, para seguir en un lugar donde te han maltratado”, dijo la ahora conductora de “Intrusos”, por Televisa.

“Si a ti que opinas que muerdes la mano que te da de comer o que busca una mejoría para ti es traicionar, te felicito; si te gusta que te pisen, perfecto, y que te humillen y te griten, por eso sigues donde estás”, remató con un toque de argumentos para dar a conocer porque abandonó su puesto en “Ventaneando”.

