Por qué Adam Levine está feliz de llegar a los 40

La edad es sólo un número para él

Fiel a su naturalidad y al optimismo que suele irradiar en sus apariciones públicas, el cantante Adam Levine no ha tenido reparo en expresarse sobre las sensaciones que le embargan ahora que se acerca a los cuarenta años, los cuales cumplirá el próximo 18 de marzo, y hacer un breve balance sobre el sinfín de éxitos y alegrías que definen su ya dilatada trayectoria profesional y personal.

“Estoy deseando que vengan [los cuarenta]. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Tengo una familia maravillosa, una esposa hermosa, dos bebés adorables y también dinero en el banco. Estoy muy feliz con el desarrollo de mi carrera, con el tipo de persona en que me he convertido y con el tipo de persona que espero ser en el futuro”, ha explicado a la revista Variety.

Otra de las muchas razones por las que el líder de Maroon 5 -padre de las pequeñas Dusty Rose y Gio Grace junto a la supermodelo Behati Prinsloo- se siente afortunado en este período tan prolífico de su existencia hace referencia al mismo hecho de que, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, se prepara para adentrarse en la etapa de madurez haciendo gala de un estado físico y mental óptimo.

“Creo que lo hice lo mejor posible teniendo en cuenta que tenía un cerebro joven. Nunca me han arrestado, jamás he pisado la cárcel, y pienso que salí relativamente indemne de mis años de juventud”, ha bromeado en la misma conversación para señalar, a continuación, que en todo caso la percepción sobre la edad es muy relativa.

“Es divertido esto de cumplir años… Los 40 parecían una edad muy avanzada cuando tenía 26, pero claro también tenía la impresión de que los 26 eran una edad importante cuando tenía 23. Todo es relativo, desde luego. Lo importante es que en todo este tiempo he conseguido mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, así que no sé qué me va a deparar el futuro”, ha aseverado.