Juan Gabriel está vivo y dio pistas de que fingiría su muerte, asegura uno de sus ex músicos

View this post on Instagram

Uno de los hijos del fallecido cantante @soyjuangabriel_ #juangabriel considera ridículos los rumores de que su padre está vivo. El cuenta que ese 28 de Agosto el fue una de las primeras personas en llegar al domicilio donde murió su papá pues el estaba viviendo en Korea Town. El joven también habló del porque decidieron incinerar a su padre y también responde a las críticas por lanzarse como cantante. Reportaje @mariana_gagliardi