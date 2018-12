Video: Orina sobre estatuas religiosas en Brooklyn y lego las destroza

Las acciones de vandalismo quedaron captadas por cámaras de seguridad y el NYPD catalogó el caso como un crimen de odio

Dos estatuas religiosas de ángeles se convirtieron en el blanco de la ira de un hombre quien después de orinarles encima, las lanzó contra el piso destrozándolas, todo lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la iglesia en Brooklyn donde ocurrió el suceso.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), dio a conocer las imágenes con el fin de facilitar la identificación del sospechoso, quien fue descrito como un hombre blanco de unos 30 años, 6 pies de alto y unas 190 libras de peso.

El incidente ocurrió el pasado domingo alrededor de las 4 a.m. en la iglesia católica Our Lady of Consolation, en la avenida Metropolitan, cerca de la calle Berry, en Williamsburg.

El caso está siendo investigado por la Unidad de Crímenes de Odio del NYPD, que ya lo catalogó como un ataque de odio.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.