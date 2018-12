Adopción: un milagro navideño

Alentamos a los latinos a cuidar de estos menores

En 1970, un grupo de padres adoptivos preocupados por las demoras en el proceso de adopción de sus niños mediante el sistema de hogares de crianza, fundó el Concilio de Niños Adoptables, o Council on Adoptable Children. Desde 1990, COAC es una de las 100 organizaciones miembro de nuestra Hispanic Federation.

Aunque ese proceso de adopción se ha agilizado mucho, en la Ciudad de Nueva York todavía hay muchos niños y niñas que esperan ser adoptados de manera definitiva. Cuatro de cada 10 son hispanos.

En esta época de fiestas, desde la Hispanic Federation alentamos a todos los latinos y latinas que piensen en la posibilidad de adoptar uno de esos niños y niñas.

“El programa de adopción de COAC”, explica Joann Buttaro, Directora Ejecutiva de la agencia, “recluta padres que quieran adoptar niños del sistema de crianza o foster care. También tenemos programas de post adopción”.

En nuestra ciudad, hay varios miles de niños y niñas que viven con familias temporeras. Algunos tienen necesidades especiales; o no son adoptados con frecuencia debido a su edad. En otros casos, se trata de chicos con discapacidad física o emocional, o de varios hermanos que no conviene separar en las adopciones.

Joann Buttaro explica que los requisitos para adoptar se refieren en general al carácter y los antecedentes de quienes quieren adoptar, y a la vivienda que pueden ofrecer.

“Pero es necesario que las personas tengan empleo”, agrega. “Y que se trate de personas con el corazón abierto para recibir a un niño que necesite amor, una familia, estabilidad”.

Alentamos a quienes consideren la posibilidad de adoptar a que averigüen más sobre el Concilio para Niños Adoptables (589 de la Octava Avenida, en Manhattan) llamando al (212) 475-0222 o visitando www.coac.org.

Feria de salud

El sábado 15 de diciembre tendremos una feria de salud en Jackson Heights, donde se dará información sobre la salud y la nutrición, se harán pruebas y análisis y se informará sobre la inscripción en planes de salud en el marco de Obamacare.

“Les invitamos a que nos llamen para averiguar dónde prestando servicio las navegadoras, o que vengan a vernos el sábado 15, de 11 am a 3 pm, a la Biblioteca de Jackson Heights, en Queens, en el 35-51 de la Calle 81”, comenta Liliana Melgar, Directora Superior de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation.

El número de nuestra línea bilingüe y gratuita es (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

No se olviden de Puerto Rico. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando http://www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

Y donen a nuestro Fondo Unidos en http://www.hispanicfederationunidos.org.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo octavo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!