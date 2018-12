Dinero, dinero, dinero, una fuente de estrés

Los costos del cuidado de salud desestabilizan emocionalmente a los estadounidenses

No son las relaciones personales. No es el trabajo. La mayor fuente de estrés de los estadounidenses tiene que ver con el que es un recurso básico: el dinero.

Es la respuesta que ha recibido la aseguradora Northwestern Mutual en su estudio anual sobre planificación y progreso financiero y que refleja una fuerte inseguridad latente.

El hecho es que casi siete de cada 10 americanos se sienten a gusto con su situación financiera. No obstante esa misma situación, a veces, les lleva a tener ansiedad al 54% de ellos, inseguridad a casi el mismo porcentaje y miedo al 48%.

Para el 44% el dinero es, de lejos, el factor que causa más estrés frente a las relaciones personales (al 25% les causa este sentimiento) y el trabajo.

No es del todo sorprendente sabiendo que las heridas de la Gran Recesión no solo no están olvidadas sino que tampoco están curadas, la clase media está en retroceso (algo que también perciben los entrevistados como consta en el estudio) y las presiones financieras son elevadas para familias cuyos salarios no han crecido tanto como sus gastos corrientes.

Estas presiones son las causantes de la ansiedad y dos de las tres primeras preocupaciones relacionadas con los presupuestos de cada uno son muy sintomáticas de un problema que en otros países desarrollados no existe a nivel individual: el costo del cuidado de la salud. El progresivo encarecimiento de este y las emergencias de salud no planificadas desestabilizan emocionalmente al 59% y 53% de los estadounideneses. Una emergencia financiera no planificada (la rotura del carro, por ejemplo) es también uno de los tres problemas que más quitan el sueño.