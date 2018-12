Duro momento para Miguel Ángel Silvestre: Fallece su padre

"Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse"

En medio de la promoción de la película ‘La Boda de Mi Mejor Amigo’ en México, Miguel Ángel Silvestre recibe un duro golpe: la noticia de que su padre falleció.

El actor español que hemos visto en exitosas series como ‘Velvet’ o ‘Sense8’, estaba contando los días para poder viajar a España, y pasar las fiestas con su familia: sus padres y su hermana María, sin embargo, lamentablemente, debió adelantar la partida para despedir los restos de su papi.

‘Hace poco tuve como un momento de darme cuenta de todo lo que mi padre me ha enseñado de una manera subliminal. El otro día le dije: ‘papá, creo que si estoy aquí es porque me pusiste un colchón y me dijiste, “si quieres ser actor, sueña”. No veía el precipicio, estaba mi padre ahí, que decía, “tú tira”… y yo ‘pero es que estoy estudiando fisioterapia’, “¿eso es lo que quieres hacer?, vete”… Yo creo que eso no tiene precio, si hoy me dedico a una profesión que me da alegrías y que además me da mucha felicidad es gracias a mi padre”, declaraba hace unos días en entrevista Miguel Ángel.

Don Miguel Ángel Silvestre Vara, falleció a los 65 años de edad tras una larga enfermedad, según reporta el periódico Mediterráneo de Castellón, España, ciudad natal del actor y donde reside toda su familia.

El mismo periódico hace referencia a una entrevista que dio, hace algunos días, Miguel Ángel en donde le declaraba su amor y admiración no solo a su madre, sino también a su padre:

“Leí un libro precioso que le recomiendo a todo el mundo, que me regaló Javier Cámara, que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es un escritor colombiano. Es una carta de amor a su padre y yo me di cuenta a través de ese libro y a través de una conversación con un amigo. Todo el mundo sabe que yo estoy muy enamorado de mi madre, porque la admiro mucho, es una mujer muy especial, y mi padre también lo ha dado todo siempre por mí”.

El padre del actor, era un prestigioso fisoterapeuta, muy conocido en su ciudad por la clínica en donde atendió durante décadas a numerosos deportistas de Castellón

Hace algunas semanas, Silvestre compartió e Instagram, una tierna imagen con su papá, con el siguiente mensaje: “Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí… un vida sin preocupaciones…Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse” .

Don Silvestre será enterrado este miércoles 12 de diciembre, a las 4 PM, hora de Castellón, en la capilla del Tanatorio de dicha ciudad, según especifica El Mediterráneo.