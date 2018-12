El gran sueño de Emma Coronel con “El Chapo”

La exreina de belleza también se queja de que la vinculen con el narcotráfico

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, confesó en entrevista con Telemundo que su mayor sueño es compartir una “vida normal” con su esposo.

“Estar en alguna parte del mundo donde podamos estar tranquilos, podamos hacer la vida como siempre, normal”, afirmó la exreina de belleza. “Una vida normal como cualquier persona. No sueño las grandes cosas. Tranquilidad, felicidad”.

Aunque se ha convertido en una estrella en redes sociales y su presencia en la corte causa expectativa, ella afirma que no les gusta llamar la atención, que su presencia no cause “un escándalo”.

“Me gusta ir a la playa, me gusta salir, divertirme como cualquier persona. Siento que me ven como una persona que no puede hacer esas cosas”, se quejó la esposa del líder del Cártel de Sinaloa, a quien conoció cuando él estaba en la cumbre, aunque su defensa afirma que él no la dirigía.

Coronel cree lo mismo, que su esposo es inocente hasta que la justicia de los EEUU determine lo contrario.

Se quejó de que no ha podido hablar con él, a pesar de que hay reportes de que han mantenido comunicaciones secretas a través de uno de los abogados, aunque a ella le preocupa verlo más delgado.

El juicio en contra de “El Chapo” podría durar entre tres y cinco meses.