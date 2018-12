Emma Coronel y las tres preguntas que no quiso contestar en la entrevista con Telemundo

A primera vista, pasan desapercibidos, pero estos temas tienen mucha importancia

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se sinceró en una entrevista con Telemundo tras dos años en silencio y a un mes del inicio del juicio en su fondo contra su marido en una corte federal de Nueva York.

Coronel, la madre de las gemelas de El Chapo, contestó preguntas de varios temas, incluyendo su rutina de vida, la manera en que se mantiene económicamente, la entrada del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y hasta sobre la actriz mexicana Kate del Castillo, con quien su esposo tuvo en encuentro clandestino, y la posibilidad de una película sobre la vida de Guzmán Loera.

Sin embargo, hubo tres preguntas que Coronel se negó a contestar.

Dos tienen que ver con los testimonios de exsocios de su esposo que ahora son testigos de la fiscalía en contra del presunto exlíder del cartel de Sinaloa.

“Prefiero no hablar de esos temas”, fue la respuesta de Coronel a la primera pregunta que le hizo Marisset Verení, una de las dos periodistas que dirigían la entrevista.

La interrogante era relacionada con las declaraciones en corte de Jesús “El Rey” Zambada, exmiembro de la citada organización, quien afirmó que exjefes de seguridad pública de México recibieron sobornos millonarios del narcotráfico bajo el gobierno de Felipe

Calderón y cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador gobernaba la capital.

La segunda negativa de la exreina de belleza fue a la pregunta sobre las expresiones de Miguel Ángel Martínez, alias Tololoche o El Gordo, quien fue piloto del capo.

Entre otras cosas, Martínez alegó que El Chapo intentó asesinarlo en cuatro ocasiones y que en uno de esos atentados, un grupo musical supuestamente tocó en repetidas ocasiones la canción “Un Puño de Tierra”, la que el testigo identificó como la favorita de Guzmán Loera.

Cuando la entrevistadora le preguntó sobre el tema, Coronel respondió: “No la verdad, no. Te soy sincera, nunca he escuchado esa canción”.

“¿Representaba una amenaza para sus adversarios como el testigo planteó?”, continuó la entrevistadora; a lo que la mexicana dijo:“Prefiero no contestar esas preguntas”.

Sobre el tema de los sangrientos relatos de los testigos, la esposa de El Chapo contestó de forma general. “Obviamente hay que recordar que a esas personas le dieron vida, así que ellos van a decir cualquier cosa para tener algún beneficio…”. “No me clavo en esas cosas”, añadió.

El tercer tema sobre el que Coronel mostró resistencia está relacionado con sus hijas de 7 años.

Rebeka Smyth le preguntó: “¿Qué les dices a tus hijas cuando les tienes que decir que su papá está en prisión?”

“Ay, eso sí preferiría guardarmelo para ellas y para mí”, se limitó la entrevistada.

Agregó que, cuando las ve tristes, trata de explicarles que todo está bien, “como cualquier mamá”.

Coronel se enfocó en destacar el carácter positivo de sus hijas.

“La verdad son unas niñas muy buenas. Siempre he estado muy apegadas a ellas. Siempre las llevo y las recojo en la escuela. Ellas viven su vida muy normal, muy contentas, muy felices. Adoran y aman a su papá…”, declaró.

“Siempre preguntan (por su padre). No hay que explicarles nada, ellas han estado siempre conscientes de todo. Ahorita no me hacen preguntas de dónde está mi papá. Ellas saben todo. Están enteradas y están conscientes de todo. No es que me van a hacer una pregunta que yo no espero…”, agregó.