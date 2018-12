Insisten en que ‘tarifa de congestión’ frenaría un alza del Subway

Exigen que la Legislatura en Albany pase la media que permitiría financiar las labores de reparación del metro de NYC

¿Cómo financiar las reparaciones del Subway sin tener que aumentar las tarifas? Esa es la pregunta que muchos quisieran poder responder, y por lo cual en los pasados días se ha impulsado la idea de usar los fondos que ingresarían por un impuesto a la venta de marihuana recreacional para invertir en los planes de la MTA.

Pero no todos en la Gran Manzana creen que esa sea la única, o la más conveniente solución, y por ello varios sectores siguen impulsando el que la Legislatura en Albany apruebe la propuesta de ‘tarifa de congestión’, que permitiría recabar miles de millones de dólares al cobrarse un impuesto a los automovilistas que conduzcan por el centro de Manhattan, dinero que usaría para hacer la necesarias renovaciones el metro neoyorquino.

Este miércoles el presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal Ydanis Rodríguez, junto a varias organizaciones que velan por los derechos de pasajeros, como Riders Alliance, Transportation Alternatives, Straphangers Campaign y Tri-State Transportation Campaign, realizaron una demostración en las afueras de la estación del Subway de Bowling Green, en Manhattan, para hacer un llamado a que la próxima Legislatura estatal, que tomará posesión en enero, pase la propuesta de ley.

La ‘tarifa de congestión’, en teoría, permitiría acabar con la profunda crisis del sistema de transporte masivo que afecta a millones de neoyorquinos diariamente, ya que se recaudarían fondos que se necesitan para modernizar el sistema de trenes sin trenes. Cada día miles de pasajeros se ven afectados con retrasos, cancelaciones del servicio, y pésimas condiciones en andenes y vagones.

“Algunas estimaciones apuntan a que se podrían recabar hasta 1.7 mil millones de dólares al año con la tarifa de congestión”, “dijo Rebecca Bailin, de Riders Alliance, durante una reciente junta editorial con El Diario.

Bailin, cuya organización forma parte de la recién formada coalición ‘Fix the Subway’, cuya principal misión es presionar a los legisladores estatales para que pasen la propuesta de ley, insistio que arreglar el metro “es un asunto de justicia social”, agregando que si el Subway “no puede llevar a la gente a su trabajo debido a que no funciona, o porque la gente no puede pagar los costos de la tarifa, entonces estamos dejando a muchos neoyorquinos sin la oportunidad de disfrutar de las oportunidades que esta ciudad ofrece, y que otros sí disfrutan”.

La protesta de este miércoles, en la que también se demandó que no se aumenten los pasajes como está planeado para el próximo marzo, se realizó antes del inicio de la reunión de la Junta Directiva de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), agencia que en las próximas semanas tomará una decisión final sobre el alza de tarifas, que de aprobarse sería efectiva a partir de marzo.