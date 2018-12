Los paseos navideños que todos aman en NYC

Cada año la ciudad ofrece nuevas atracciones navideñas, pero un selecto grupo de emblemáticos espacios y experiencias son las que se encargan de seducir a millones de visitantes

La temporada navideña trae consigo una agenda imperdible de lugares que imponen su majestuosidad e historia año tras año.

No importa cuántas veces hayas explorado estos espacios, es seguro que el encanto festivo que encierran te seducirá en cada visita. Se trata de clásicos recorridos y experiencias para todas las edades, gratuitos en su mayoría, que hacen de la Navidad en Nueva York una experiencia única.

Rockefeller Center

Uno de los más emblemáticos destinos de esta estación es el Rockefeller Center, en donde aguarda un gigantesco y colorido árbol de Navidad que visitan millones de turistas al año. Esta área rodeada de atracciones y cargada de actividades acoge tiendas, restaurantes y también ofrece la oportunidad de disfrutar en grande de su famosa pista de patinaje. Información: http://www.rockefellercenter.com

Las casas de Dyker Heights en Brooklyn

El más festivo de todos los vecindarios de la ciudad te espera en Brooklyn con las más suntuosas decoraciones. No hay manera de que pases desapercibido el barrio de Dyker Heights, que está situado en el suroeste de Brooklyn. Entre las áreas de Bay Ridge y Bensonhurst encontrarás casas iluminadas por completo y extravagantes figuras de temporada en sus jardines. Este recorrido abarca desde las calles 83 hasta la 86 y se extiende desde la avenida 11 hasta la 13.

Tiendas de la Quinta Avenida

Quizás tu presupuesto no te permita salir de compras por la Quinta Avenida, pero no puedes dejar de hacer una parada en esta zona de la ciudad. Prepárate para salir a explorar las vitrinas de las casas de famosos diseñadores que se encuentran a todo lo largo de esta famosa calle. Este paseo te permitirá disfrutar de un alucinante espectáculo de luces y creatividad sin costo alguno. Entre los escaparates imprescindibles figuran el de las tiendas Bergdorf Goodman y los de Saks Fifth Avenue.

Recibe el Nuevo año en Times Square

Comienza el conteo regresivo para recibir el 2019. Prepárate para desafiar las bajas temperaturas y vivir una experiencia única en Times Square, el lunes 31 de este mes cuando este lugar se transformará en un singular escenario. Esa noche habrá un espectáculo con confeti y fuegos artificiales, cargado de populares estrellas del entretenimiento. Información: http://www.timessquarenyc.org

Radio City Christmas Spectacular

Radio City Music Hall abre sus puertas al tradicional espectáculo Radio City Christmas Spectacular un show para toda la familia, que ha entretenido por igual a neoyorquinos y a turistas desde hace 86 años. El show, que incluye música, danza e impresionantes actos de sincronización, tendrá funciones hasta el 1ro de enero. En el 1260 Avenue of the Americas. Para conseguir entradas visita: www1.ticketmaster.com

Train Show del New York Botanical Garden

Otra tradicional experiencia en la ciudad es la exposición anual de trenes con modelos clásicos que se desplazan a través de una exhibición artesanal de distintivos espacios de la ciudad de Nueva York. Esta muestra, que puedes ver en el New York Botanical Garden de El Bronx, estará abierta hasta las 6 pm en la víspera de Año Nuevo. Durante esta aventura podrás apreciar más de 175 estructuras icónicas de la ciudad en miniatura, incluyendo nuevas réplicas como el Oculus, el One World Trade Center y el edificio Battery Maritime.