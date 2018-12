¿Por qué AMLO se niega a donar su salario como lo hace Trump?

El presidente fue cuestionado, luego de que una funcionaria de su Gabinete cederiera sus ingresos a una institución benéfica

La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, dijo que donará el cien por ciento de su salario a una casa hogar, lo que desató cuestionamientos de por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no hacía lo mismo.

El presidente fue cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, donde afirmó que no podía, debido a sus compromisos familiares.

“En mi caso, yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del sueldo, entonces si renuncio no tendría yo para mantener a mi familia”, dijo López Obrador.

Sánchez Cordero, exjueza de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), otorgó su sueldo íntegro, de $107,000 pesos mensuales (unos $5,000 dólares mensuales) como Secretaria a una institución del estado de Querétaro.

La decisión de la ahora funcionaria es que recibe una pensión vitalicia de cuando laboró como jueza, por lo que no necesita ingresos extras.

Cabe recordar que cuando estuvo en campaña, el mandatario fue cuestionado sobre sus ingresos y él afirmó que ha vivido de sus libros, por los que ha recibido miles de pesos.

El presidente Donald Trump dona su salario trimestralmente a diversas instituciones educativas, como prometió cuando estuvo en campaña, luego de afirmar que él no buscaba la presidencia por el dinero, además de tener sus empresas para vivir.