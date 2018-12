“Maduro es colombiano”, insisten líderes indígenas tras matanza en la selva venezolana

Los ex presidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana apoyan esa teoría

Apoyando la teoría de los ex presidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana y ante la ausencia de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, líderes indígenas retomaron los rumores sobre la nacionalidad del mandatario, furiosos tras recientes matanzas en la selva venezolana.

El pueblo pemón, en voz del cacique de Kumarakapay, Ricardo Delgado, realizó un nuevo pronunciamiento la noche del miércoles en relación a la matanza del 8 de diciembre en la Gran Sabana, selva amazónica.

En un video publicado en Twitter, Delgado desafió a Maduro y lo acusó de haber cometido delitos de forma reiterada, empezando con la no presentación de su partida de nacimiento cuando se postuló como candidato siendo vicepresidente en 2013; así como el nombramiento “írrito” de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, o el desconocer al Parlamento de mayoría opositora electo en 2015.

Enumeró también la muerte de venezolanos por falta de medicinas y la escasez de alimentos, lo que ha motivado la mayor crisis de refugiados en la historia de Latinoamérica.

Además lo acusó de afectar la soberanía del país al entregar concesiones mineras a Rusia, China, Irán y Turquía, y territorios a la guerrilla colombiana.

“Nicolás: demostraste que no fuiste a la escuela, que no estás preparado para ser presidente porque nosotros no somos indios. Somos aborígenes, indígenas y habitantes de esta tierra ancestral. Fuera de aquí Nicolás, porque tú eres colombiano”, afirmó Delgado en el video.

Maduro, chofer de profesión de 56 años, es hijo de inmigrantes colombianos que llegaron a Venezuela cuando era la nación más próspera en Latinoamérica y líder occidental en la producción petrolera, en la segunda mitad del siglo pasado. Su lugar específico de nacimiento ha sido ubicado en al menos tres lugares en Colombia y Venezuela, según diversas versiones de políticos e historiadores.

Desde su llegada al poder en 2013, ungido por Hugo Chávez en su lecho de muerte, Venezuela ha estado sumida en la peor crisis inflacionaria, institucional y de exilio en la historia de América.

En medio de sanciones por parte de EEUU, Canadá y la Unión Europea, su reelección forzada en mayo no fue reconocida por la comunidad internacional, lo que abre las puertas a una nueva crisis institucional cuando se venza su actual mandato el próximo 10 de enero.