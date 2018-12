AMLO se bajará el sueldo en 2019

López Obrador no quiso donar sus ingresos, pero ganará menos que su antecesor

Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descartó donar su salario, para 2019 ganará menos que su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se indica que el mandatario tendrá un salario bruto (sin considerar descuentos) de $155,835 pesos mensuales (unos $7,600 dólares), a diferencia de los $214,994 pesos (unos $10,500 dólares) mensuales que ganaba el anterior mandatario.

Eso representa el 27 por ciento menos de percepciones brutas, es decir, sin descuentos de impuestos.

Adicional a su salario, el presidente López Obrador recibirá otros beneficios: $235 pesos de prima quincenal, $785 para despensa y $35 pesos de seguro colectivo de retiro. Esos ingresos suman $1,055 pesos extras (unos $52 dólares).

El salario estimado del mandatario, tras descuentos sería de $108,656 pesos (unos $5,300 dólares) mensuales.

El nuevo ingreso del presidente aplicaría a partir de enero de 2019.

La semana pasada, López Obrador fue cuestionado sobre la donación de su salario, tal como lo hará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero él rechazó hacer lo mismo, ya que necesita “mantener” a su familia.

“En mi caso, yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del sueldo, entonces si renuncio no tendría yo para mantener a mi familia”, dijo López Obrador.

Sánchez Cordero, exjueza de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), otorgó su sueldo íntegro, de $107,000 pesos mensuales (unos $5,200 dólares mensuales) como Secretaria a una institución del estado de Querétaro.